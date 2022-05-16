Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite

Пока одни иностранные игроки IT-рынка спешно сворачивают деятельность в России, другие западные вендоры, напротив, продолжают развивать бизнес в регионе и предлагают свою продукцию отечественным потребителям. К числу таких открытых для сотрудничества компаний относится американская MobiSystems, благодаря широкой партнёрской сети продолжающая поставлять на российский рынок своё флагманское решение OfficeSuite, предназначенное для работы с документами и коммуникаций. В нынешних реалиях такая позиция разработчика заслуживает уважения, а сам продукт — как минимум знакомства. Тем более что по функциональным возможностям он ничуть не уступает популярному Microsoft Office, а по некоторым — даже превосходит его.

Офисный пакет OfficeSuite относится к разряду универсальных решений «пять в одном». В состав дистрибутива продукта включены текстовый редактор Documents, табличный процессор Sheets, программа для подготовки презентаций Slides, почтовый клиент Mail с календарём, а также приложение PDF для просмотра, аннотирования и конвертирования документов одноимённого формата. Все перечисленные продукты интегрированы с облачным хранилищем MobiDrive, позволяющим синхронизировать данные, получать к ним доступ с любого устройства и делиться файлами с другими пользователями.

На российском рынке OfficeSuite представлен в редакциях Home & Business 2021 (бессрочная лицензия на 1 ПК под управлением Windows) и Personal (лицензия сроком на 1 год или 5 лет с правом установки на 1 ПК на базе Windows). Покупателям пакета офисных приложений редакции Personal предоставляются 100 Гбайт облачного пространства MobiDrive, набор из шрифтов Arial, Calibri, Tahoma, Times New Roman и расширенные функции для работы с PDF-файлами. Для пользователей OfficeSuite версии Home & Business 2021 объём облачного хранилища ограничен 5 Гбайт.

⇡#Текстовый редактор Documents

Ключевой особенностью входящего в состав OfficeSuite текстового редактора является совместимость с форматами Microsoft Office, OpenOffice, а также файлами, созданными в офисном пакете Apple iWork. Программа поддерживает работу с документами DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PAGES, шаблонами DOT, DOTX, OTT и файлами DOCM со встроенными макросами. Такой «всеядностью» по части форматов может похвастаться далеко не каждый текстовый редактор.

В плане функциональных возможностей Documents тоже далеко не промах. Программа позволяет управлять форматированием и стилевым оформлением страниц, текста и абзацев, добавлять верхние и нижние колонтитулы, сноски и номера страниц, работать с таблицами, диаграммами, фигурами и изображениями, рецензировать документы, вставлять комментарии и накладывать «водяные знаки». Кроме того, доступны готовые макеты документов разнообразной тематической направленности, средства проверки орфографии на различных языках (включая русский), функции защиты файлов паролем и экспортирования в формат PDF, а также прочие упрощающие работу с документами инструменты. Интерфейс Documents, как и прочих приложений OfficeSuite, во многом схож с продуктами Microsoft Office, поэтому проблем с адаптацией к новому рабочему окружению возникнуть не должно.

Из интересных «фишек» редактора Documents отметим встроенный интернет-поиск иллюстраций с функцией быстрого переноса графических элементов в документ, возможность добавления закладок для мгновенного переключения между страницами в объёмных текстовых материалах, наличие средств для создания этикеток и конвертов заданного размера с их последующей отправкой на печать.

⇡#Табличный процессор Sheets

Программа для работы с электронными таблицами позволяет просматривать, создавать и редактировать любые документы форматов XLS, XLSX, XLSM, ODS, CSV, TSV, NUMBERS и многих других, в том числе с шаблонами XLT, XLTX, OTS. В активе продукта: более 250 формул и функций для проведения финансового, административного или статистического анализа, свыше 30 типов диаграмм для визуализации данных с возможностью изменения цветовой схемы и разметки, функции добавления комментариев к ячейкам и установки парольной защиты для листов, содержащих конфиденциальную информацию.

Помимо перечисленных возможностей, табличный процессор Sheets позволяет управлять стилевым оформлением ячеек и блокировать прокрутку отдельных областей для удобного восприятия данных и их обработки. Также программа умеет подсвечивать неверные либо некорректные расчётные значения на листе и может предотвращать несанкционированное открытие или изменение документа с помощью пароля. Предусмотрена возможность разметки областей печати данных и размещение колонтитулов на каждой печатной странице.

⇡#Программа для подготовки презентаций Slides

Классическое приложение для просмотра и создания презентаций, а также редактирования уже готовых документов. Поддерживаются форматы PPT, PPTX, PPTM, PPSX, PPSM, POT, POTX, POTM, PPS, ODP и KEY. Набор предлагаемых Slides функций типичен для подобного класса продуктов и включает в себя инструменты для рисования, вставки текстовых блоков, графических элементов, аудио и видео, анимации переключений между слайдами, добавления комментариев для докладчика и управления стилевым оформлением презентаций. Имеется подборка макетов, шаблонов и тем с различным дизайном и цветовым оформлением. Предусмотрена возможность экспортирования презентаций в формат PDF. Также в программе реализован так называемый режим докладчика, при активации которого показ слайдов дополняется таймером, часами, окном с заметками, модулем управления настройками указателя и прочими инструментами, которые могут пригодиться пользователям во время выступления перед аудиторией.

⇡#Почтовый клиент Mail

Приложение для работы с электронной корреспонденцией, дополненное календарём, планировщиком задач и менеджером контактов. Поддерживает протоколы SMTP, POP3, IMAP, умеет автоматически конфигурировать необходимые настройки при подключении к популярным почтовым веб-сервисам. Всего в программу можно добавить 10 учётных записей электронной почты и управлять ими из единого интерфейса.

Внешне и по функциональной начинке Mail мало чем отличается от других представленных на рынке почтовых клиентов и включает свойственный таким продуктам базовый набор инструментов для коммуникаций, обмена сообщениями и ведения дел — подробно останавливаться на этом моменте не имеет смысла. Скажем лишь, что, в отличие от ряда альтернативных программ данного класса, Mail поддерживает работу с EML-файлами и может использоваться для просмотра почтовых сообщений в этом формате, которым часто оперируют пользователи Microsoft Outlook. Кроме того, в целях безопасности приложение по умолчанию блокирует скачивание внешних изображений в письмах от незнакомых отправителей и позволяет загружать картинки только от доверенных контактов. Такая функция обеспечивает защиту от всевозможных трекеров и систем отслеживания.

⇡#Приложение для работы с PDF-файлами

Сильной стороной офисного пакета OfficeSuite являются развитые инструменты для работы с документами формата PDF, реализованные в отдельном одноимённом продукте. С его помощью можно просматривать как сами PDF-документы, так и прикреплённые к ним файлы, заполнять формы, ставить различные метки («черновик», «одобрено», «для обсуждения», «конфиденциально» и проч.), защищать файлы паролем и добавлять цифровую подпись. Последняя, напомним, является аналогом обычной подписи на бумажном документе и используется для установления личности лица, подписавшего документ, а также для проверки целостности и неизменности представленных в нём данных. Подпись ставится один раз и содержит информацию о версии документа на момент его подписания. При изменении PDF-файла после его подписания поставленная ранее подпись становится недействительной. Поэтому при получении подписанного документа адресат может убедиться в его подлинности. В дополнение к этому в программе имеются средства рецензирования документов, позволяющие добавлять текстовые блоки и делать выноски с комментариями, выделять цветом отдельные слова, а также рисовать различные фигуры, в том числе от руки.

Ещё больший простор для действий предоставляется пользователям бизнес-редакций OfficeSuite, которые в рамках приобретённой лицензии могут бесплатно и без ограничений использовать в своей работе PDF Extra — расширенный вариант упомянутого выше продукта. Помимо перечисленных функций, данная программа позволяет редактировать PDF-документы и вносить правки в их содержимое: можно редактировать текст и менять его форматирование, добавлять новые элементы и удалять ненужные, менять порядок страниц, сохранять закладки, прикреплять файлы и выполнять прочие действия — все эти операции проделываются непосредственно в документе PDF без каких-либо лишних манипуляций.

Возможности PDF Extra также позволяют преобразовывать документы PDF в редактируемые файлы Word, Excel и ePub. При этом сохраняются исходная структура и разметка документа, включая форматирование текста, гиперссылки, адреса электронной почты, а также колонтитулы, подписи к картинкам и диаграммам, номера страниц и сноски. Такая функция пригодится для перевода любых PDF в привычный многим вордовский формат, конвертирования финансовых PDF-отчётов в таблицы Excel и создания электронных книг.

⇡#Выводы и где приобрести продукт

У пакета офисных приложений OfficeSuite немало козырей в рукаве. В их числе: поддержка документов Microsoft Office, являющихся стандартом де-факто в делопроизводстве во всем мире, совместимость с форматами файлов OpenOffice, Apple iWork и десятками других, многофункциональность, знакомый и удобный пользовательский интерфейс, наличие функций синхронизации локальных файлов с облаком и наоборот, широкие возможности для работы с PDF-файлами и наличие встроенных средств автоматического обновления, позволяющих разработчику поддерживать продукт в актуальном состоянии и дополнять его новыми функциями. Всё это делает OfficeSuite хорошим выбором при поиске подходящего инструмента для работы с документами, коммуникаций в интернете и планирования повседневных дел.

OfficeSuite доступен для приобретения в сетях магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо». Розничная цена варьируется в зависимости от версии офисного пакета. Получить дополнительные сведения и купить продукт можно по приведённым ниже ссылкам:

Офисный пакет OfficeSuite Home & Business 2021 (бессрочная лицензия) — 6 899 рублей. Приобрести в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Офисный пакет OfficeSuite Personal с расширенными возможностями редактирования PDF для 1 ПК на ОС Windows (1 год) — 2 069 рублей. Приобрести в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

Офисный пакет OfficeSuite Personal с расширенными возможностями редактирования PDF для 1 ПК на ОС Windows (5 лет) — 5 999 рублей. Приобрести в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».