Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов

Мы повидали уже немало ноутбуков с диагональю экрана 16 дюймов. Новый формат пользуется заслуженной популярностью и в перспективе наверняка заменит типичные матрицы размером 15,4 дюйма точно так же, как 14-дюймовые ультрабуки теперь почти совсем вытеснили своих 13-дюймовых предшественников. При этом отрадно видеть, что многие производители отдают предпочтение матрицам с пропорциями 16:10, которые обеспечивают бóльшую площадь экрана, чем 16:9, и позволяют использовать ее более эффективно в большинстве рабочих задач.

А вот вопрос выбора между IPS и OLED, пока панели с подсветкой Mini LED еще чрезвычайно редки, остается открытым. Компания ASUS, которая давно использует OLED, предложила создателям цифрового контента или попросту тем, кто находится в поисках добротного универсального лэптопа, родственные устройства под маркой VivoBook Pro 16X: одно (N7600) на основе процессоров Intel 11-го поколения, второе (M7600) — на чипах AMD Ryzen 5000-й серии. Сегодня мы рассмотрим последний, более мощный вариант.

«Красная» разновидность VivoBook Pro 16X OLED комплектуется центральными процессорами Ryzen 5000-й серии: топовым шестиядерником Ryzen 5 5600H, восьмиядерным чипом Ryzen 7 5800H или же Ryzen 9 5900HX. Разница между двумя старшими моделями заключается в тактовых частотах ядер x86 и встроенной графики. Впрочем, последний пункт не имеет значения для производительности VivoBook Pro 16X OLED, поскольку в лэптопе есть достаточно мощный дискретный видеочип: GeForce RTX 3050 или RTX 3050 Ti. Жаль только, что, в отличие от одноименных видеокарт для настольного ПК, мобильные имеют лишь 4 Гбайт собственной памяти, а это является серьезным ограничением в некоторых рабочих задачах. Кстати, версия RTX 3050 с пометкой Ti доступна только в модификации VivoBook Pro 16X OLED на платформе AMD, в то время как интеловские чипы ASUS комбинирует с обычным RTX 3050.

Объем оперативной памяти составляет 8, 16 или 32 Гбайт типа DDR4. С этим параметром покупателю нужно определиться заранее: все чипы распаяны на материнской плате, а слотов SO-DIMM нет. В свою очередь, твердотельный накопитель вмещает 512 Гбайт или 1 Тбайт данных.

Производитель ASUS Модель VivoBook Pro 16X OLED (M7600) Дисплей 16'', 3840 × 2400, OLED CPU AMD Ryzen 9 5900HX (8/16 ядер/потоков, 3,3–4,6 ГГц);

AMD Ryzen 7 5800H (8/16 ядер/потоков, 3,2–4,4 ГГц);

AMD Ryzen 5 5600H (6/12 ядер/потоков, 3,3–4,2 ГГц) Оперативная память DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 8–32 Гбайт (2 канала) GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 Гбайт);

NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 Гбайт) Накопитель SK Hynix BC711 (PCIe 3.0 x4), 512/1024 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 1 × USB 3.1 Gen 1 Type-C;

1 × USB 3.1 Gen 1 Type-A;

2 × USB 2.0 Type-A;

1 × HDMI;

1 × microSD;

1 × TRS 3,5 мм Сеть IEEE 802.11ax;

Bluetooth 5.0 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 96 Масса, кг 1,95 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 360,5 × 259 × 18,9 Розничная цена (Россия), руб. От 129 500 (AMD Ryzen 7 5800H, 16 Гбайт RAM, NVIDIA GeForce RTX 3050, SSD 1024 Гбайт) — market.yandex.ru

Еще одно, совершенно предсказуемое отличие «красной» версии VivoBook Pro 16X OLED от «синей» связано с наличием либо отсутствием интерфейса Thunderbolt 4. Главное, что дисплей у них одинаковый — это OLED-панель с разрешением 4К и пропорциями 16:10.

Несмотря на параметры экрана и мощную начинку, VivoBook Pro 16X OLED доступен на российском рынке за вполне демократичную сумму от 129 500 руб., причем речь идет о средней конфигурации комплектующих: центральный процессор Ryzen 7 5800H, 16 Гбайт RAM, GeForce RTX 3050 и терабайтный SSD.

⇡#Внешний вид и эргономика

Как и большинство ноутбуков такой стоимости, VivoBook Pro 16X OLED собран в металлическом корпусе, а цвет покрытия бывает либо белым, либо черным. Обшивка довольно тонкая, поэтому устройство весит немного меньше других предложений, похожих по размеру экрана и характеристикам (1,95 кг), но может проявиться нежелательный эффект, когда кромка крышки не вплотную примыкает к ответной части корпуса. Все-таки OLED-панели слишком тонкие, чтобы держать форму без защитного стекла или жесткой подложки.

В облике устройства преобладают четкие геометрические формы, а на обратную сторону крышки поместили резной значок с логотипом производителя. Только окантовка экрана из простого шершавого пластика визуально дешевит устройство. Ширина верхнего отступа позволила без всяких нестандартных решений разместить глазок веб-камеры, прикрытый механической задвижкой. Хотя экран лэптопа не ламинирован, его поверхность очень глянцевая — на солнечном свету выручает только большой запас яркости. Крышка лэптопа легко поднимается одной рукой, но откинуть ее на угол 180° невозможно (что, впрочем, и не требуется, ведь экран не сенсорный).

Размеры ноутбука позволили добавить к клавиатуре цифровой блок и сохранить одинаковую ширину всех символьных клавиш (как обычно, поджали только «~»). Некоторые клавиши отличаются от основной черной массы цветом, хотя выделение определенно подчиняется принципам скореедизайна, нежели функциональности. Кнопка включения находится в верхнем ряду, в нее интегрирован биометрический датчик.

Механика клавиш у VivoBook Pro 16X OLED очень даже неплохая. Хотя конусы под крышечками тугие, «вязкие», момент срабатывания ощущается хорошо и ход ножниц длинный. Приятно, что, несмотря на большой размер и небольшую толщину рабочей поверхности, деформация корпуса при нажатии не так велика, чтобы вызвать явный дискомфорт. Но клавиши довольно громко барабанят в процессе печати. Подсветка клавиатуры — белая, с тремя ступенями яркости.

Тачпад стеклянный и, как у многих других лэптопов ASUS, имеет отключаемую светодиодную индикацию. Как правило, она заменяет цифровой блок клавиш, но у VivoBook Pro 16X OLED он уже есть, поэтому разметка выполняет другую задачу. Если провести пальцем от символа в правом верхнем углу к центру тачпада, слева загорится круглый контроллер, который работает по такому же принципу, как в старых плеерах iPod. Прикосновение к нему вызывает на экран круглое меню, с помощью которого можно регулировать яркость экрана и громкость звука, а в рабочих приложениях Adobe там появляются инструменты редактирования.

VivoBook Pro 16X OLED не жалуется на число и разнообразие интерфейсов для подключения периферии: тут есть один порт USB Type-C, три Type-A, полноразмерный выход HDMI, акустический мини-джек и слот картридера microSD. Но вот конфигурация разъемов USB обескураживает: два из них работают на скорости 3.2 Gen 1, что само по себе уже не поражает воображение, а остальные — и вовсе USB 2.0.

Для зарядки аккумуляторной батареи служит фирменный блок питания небольшой мощности — 120 Вт — и поэтому компактный.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Внутренности VivoBook Pro 16X OLED охлаждаются по такому же принципу, как у не столь крупных и высокопроизводительных лэптопов: холодный воздух попадает в корпус через отверстия в днище, а горячий выходит наружу между нижней половиной корпуса и крышкой.

Увы, это не единственное, что роднит систему охлаждения VivoBook Pro 16X OLED с кулерами тонких ультрабуков. Радиаторы тут небольшого размера, а в качестве теплосъемников CPU и GPU используются тонкие металлические пластинки. Система питания обоих чипов, если не считать дроссели VRM центрального процессора, и вовсе лишена активного охлаждения.

Чипы оперативной памяти, как мы уже отметили, распаяны на материнской плате ноутбука, а слотов расширения RAM нет. Единственный компонент VivoBook Pro 16X OLED, который поддается апгрейду, — это твердотельный накопитель.

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy — Geekbench 5 — CINEBENCH R23 — GFXBench 5 (Aztec Ruins — Normal Tier, High Tier) Windows: Vulkan, macOS: Metal fio 3.16 Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Тестирование дисплея выполняется при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro Plus в приложении DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м2 в следующих сценариях использования:

веб-серфинг: поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 25 с в браузере Google Chrome (кеш и cookies отключены);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC (H.265).

В тестировании приняли участие следующие устройства:

Экран CPU Оперативная память GPU SSD HDD Аккумулятор ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) 16", 3840 × 2400, OLED AMD Ryzen 9 5900HX 8/16 ядер/потоков, 3,3–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 Гбайт GDDR6 SK Hynix BC711 (PCIe 3.0 x4) 1024 Гбайт Нет 96 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 13", Late 2020 (A2338) 13,3'', 2560 × 1600, IPS Apple M1 4+4 ядер/потоков, ≤3,2 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 16 Гбайт Apple G13G (8 ядер) Системная RAM Apple AP2048Q (Apple Fabric) 2048 Гбайт Нет 58,2 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 16", Late 2021 (A2485) 16,2'', 3456 × 2234, IPS Mini LED Apple M1 Pro (10 ядер) 8+2 ядер/потоков, ≤3,2/2,1 ГГц LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 16 Гбайт Apple G13X (16 ядер) Системная RAM Apple AP1024R (Apple Fabric) 1024 Гбайт Нет 99,6 Вт⋅ч ASUS ExpertBook B7 Flip (B7402FE) 14'', 1920 × 1200, IPS Intel Core i7-1195G7 4/8 ядра/потоков, 2,9–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 64 Гбайт Intel Iris Xe Graphics G7 1 Гбайт из системной памяти Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт Нет 63 Вт⋅ч ASUS ROG Flow X13 (GV301QH-K5228T) 13,4'', 3840 × 2400, IPS AMD Ryzen 9 5980HS 8/16 ядер/потоков, 3,1–4,8 ГГц LPDDR4X SDRAM, 4266 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 Гбайт GDDR6 WD PC SN530 (PCIe 3.0 x4) 1024 Гбайт Нет 62 Вт⋅ч GIGABYTE AERO 15 OLED (XD-73RU644SP) 15,6'', 3840 × 2160, AMOLED Intel Core i7-11800H 8/16 ядер/потоков, 2,3–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Гбайт GDDR6 Phison ESR01TBTLG-E6GBTNB4 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт Нет 99 Вт⋅ч HP ZBook Studio G7 (1J3W1EA) 15,6'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i7-10850H 6/12 ядер/потоков, 2,7–5,1 ГГц DDR4 SDRAM, 2933 МТ/с, 16 Гбайт NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 Гбайт GDDR6 Samsung PM981a (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт Нет 83 Вт⋅ч HUAWEI MateBook 16 (CREM-WXX9) 16'', 2520 × 1680, IPS AMD Ryzen 7 5800H 8/16 ядер/потоков, 3,2–4,4 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 16 Гбайт AMD Radeon RX Vega 8 512 Мбайт из системной RAM WD PC SN730 (PCIe 3.0 x4) 512 Гбайт Нет 84 Вт⋅ч Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU) 16", 2560 × 1600, IPS AMD Ryzen 9 5900HX 8/16 ядер/потоков, 3,3–4,6 ГГц DDR4 SDRAM, 3200 МТ/с, 32 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Гбайт GDDR6 WD PC SN730 (PCIe 3.0 x4) 1024 Гбайт Нет 71 Вт⋅ч

Матрица с разрешением 3840 × 2400, установленная в ноутбуке ASUS, замечательна не только «бесконечной» контрастностью, присущей технологии OLED, но и высоким уровнем яркости — вплоть 406 кд/м2, причем заливка всего экрана белым цветом вызывает лишь незначительное падение до 401 кд/м2.

Широкий диапазон оттенков панели обеспечивает практически полное покрытие стандартов P3 и Adobe RGB.

Точка белого приближена к эталонному значению D65, а цветовая температура на протяжении всей шкалы яркости — к отметке 6500 К.

В операционной системе прописан цветовой профиль, который сообщает приложениям, обладающим системой цветокоррекции, характеристики матрицы. Результаты дальнейших тестов говорят о том, насколько точно данный профиль соответствует параметрам экрана тестового экземпляра VivoBook 16X OLED. По всей видимости, индивидуальную профилировку ASUS не выполняет, отсюда и несколько хаотичная форма кривой гамма-коррекции.

Зато баланс серого цвета оказался вполне удовлетворительным, и, как следствие, экран продемонстрировал неплохую точность цветопередачи. Профессионалам, скорее всего, придется откалибровать его самостоятельно, но для не слишком ответственной работы с цветом VivoBook 16X OLED готов прямо «из коробки». Жаль только, что предустановленное ПО не дает возможности ограничить цветовой охват пространством sRGB. В результате интерфейс и контент приложений, которые не умеют обращаться с цветовыми профилями (а таких в среде Windows большинство), неизбежно выглядит перенасыщенным.

⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Тестовый экземпляр VivoBook 16X OLED комплектуется топовым центральным процессором Ryzen 9 5900HX, а управляющее ПО ноутбука дает выбор между тремя режимами энергопотребления компонентов. В режиме максимальной производительности CPU целиком использует резерв мощности, определенный спецификациями AMD (54 Вт) при непрерывной загрузке восьми ядер, а тактовая частота стабилизировалась на высоком уровне — около 3,65 ГГц. В свою очередь, дискретная графика GeForce RTX 3050 Ti, рассчитанная на TBP от 30 до 80 Вт, расходует 51 Вт мощности и работает на тактовой частоте 1,65 ГГц. Когда CPU и GPU загружены одновременно, энергопотребление центрального процессора падает до 40 Вт, а тактовая частота — до 3,25 ГГц, в то время как параметры GPU остаются прежними.

Под максимальной нагрузкой CPU достигает температуры 90 °C, и это отличный результат среди большинства ноутбуков, для которых и результат в 100 °С вынужденно считается нормальным явлением. В свою очередь, у компактного GPU температура не превышает 76 °C. Жаль только, что скромные размеры теплосъемников и радиаторов не позволяют сочетать эффективное охлаждение с низким уровнем шума, который в режиме максимального быстродействия превышает 51 дБА.

Тактовые частоты под нагрузкой Cinebench R20 (макс. № потоков) Blender 2.9x (рендеринг на GPU) Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti — Performance Mode 3672 3693 1652 1695 3269 3369 1615 1680 ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti — Standard Mode 3400 3469 1443 1597 2712 2745 1266 1620 ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti — Whisper Mode 1934 1976 210 210 1398 1412 210 210

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench R20 (макс. № потоков) Blender 2.9x (рендеринг на GPU) Cinebench R20 (макс. № потоков) + Blender 2.9x Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti — Performance Mode 54 56 51 51 40 42 52 52 ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti — Standard Mode 44 45 42 42 25 25 41 41 ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE) — AMD Ryzen 9 5900HX / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti — Whisper Mode 15 15 12 12 12 12 12 12

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

«Стандартный» режим энергопотребления ограничивает мощность CPU значением 44 Вт при непрерывной многопоточной нагрузке, однако чип сохраняет высокую тактовую частоту 3,4 ГГц. Аппетиты дискретного видеоядра также падают до 42 Вт, а устойчивая тактовая частота — до 1,45 ГГц. Разница между «производительным» и «стандартным» режимами наиболее выражена при одновременной работе центрального и графического процессоров, когда CPU приходится сбрасывать обороты до 25 Вт и 2,7 ГГц. Зато и шумит ноутбук уже не так сильно, как на полной скорости.

Наконец, «тихий» режим приводит энергопотребление основных компонентов лэптопа к стандартам компактных ультрабуков: CPU расходует не больше 15 Вт мощности и работает на тактовой частоте около 2 ГГц, а при одновременной загрузке вместе с GPU его параметры составляют 12 Вт и 1,4 ГГц. Графическому процессору также выделен бюджет в 12 Вт, который, по большому счету, лишает дискретную графику какой-либо ценности, ведь тактовая частота видеочипа в «тихом» режиме составляет лишь 210 МГц. Зато название режима не обманывает: теперь лэптоп работает практически беззвучно.

Прим. Температура CPU (SoC) в простое и при длительной нагрузке все ядра центрального процессора Прим. Температура GPU (SoC) в простое и при длительной нагрузке на графический процессор Прим. Температура CPU и GPU при длительной одновременной нагрузке на оба чипа. Температура CPU и GPU при длительной одновременной нагрузке на оба чипа. Температура CPU (SoC) в простое и при длительной нагрузке все ядра центрального процессора

⇡#Синтетические тесты производительности

Пусть процессоры Ryzen 5000-й серии принадлежат к уходящему поколению ноутбучных CPU, чип Ryzen 9 5900HX остается одним из самых высокопроизводительных решений для универсальных лэптопов и рабочих станций. Лучшим быстродействием в условиях марафонной нагрузки на все ядра могут похвастаться лишь наделенные более высокими тактовыми частотамисобратья Ryzen 9 5900HX по архитектуре, а также десятиядерные версии Apple M1 в современных MacBook Pro. Только в задачах короткого, взрывного характера чипам Intel 11-го поколения удается перехватить лидерство. А за счет резерва мощности в 54 Вт центральный процессор VivoBook 16X OLED приближается к интеловским аналогам и по однопоточной производительности.

Видеоадаптер GeForce RTX 3050 Ti с умеренными настройками энергопотребления, заданными ASUS, олицетворяет крупный шаг вперед по сравнению с дискретной графикой уровня GeForce GTX 1650 Max-Q и среди GPU, которые можно обнаружить в мобильных рабочих станциях, является аналогом Quadro RTX 3000. С другой стороны, RTX 3050 Ti заметно отстает от встроенного видеоядра Apple M1 Pro и тем более следующих по старшинству моделей NVIDIA — GeForce RTX 3060 и RTX 3070.

⇡#Производительность в рабочих приложениях

Тест в Blender силами центрального процессора является прямым индикатором устойчивой многопоточной производительности. Как следствие, VivoBook 16X OLED получил заслуженно высокое место на диаграмме времени рендеринга. Лучших результатов добились только лэптопы на базе Apple M1 Pro, а также старших (либо предварительно разогнанных) восьмиядерных чипов Ryzen, да и то их преимущество перед VivoBook 16X OLED уже невелико.

Как бы то ни было, с такой работой проще справиться дискретной графике VivoBook 16X OLED, особенно когда задействованы RT-ядра графического процессора. В этом случае GeForce RTX 3050 Ti предсказуемо уступает по быстродействию старшим моделям 30-й линейки NVIDIA, но при этом значительно превосходит экономичные решения наподобие GeForce GTX 1650 Max-Q.

Центральный процессор Ryzen 9 5900HX еще лучше проявляет себя в свежей версии Blender, а видеочип GeForce RTX 3050 Ti продемонстрировал двукратное преимущество перед графикой Apple M1 Pro.

В бенчмарках Lightroom традиционно доминируют устройства с процессорами Intel, однако мощные «красные» машины, подобные VivoBook 16X OLED, уже не так сильно отстают от «синих» лидеров, даже при том, что в ноутбуке ASUS установлен маломощный ( по сравнению с GeForce RTX 3070, которым укомплектован лэптоп на верхней строчке диаграммы результатов) дискретный видеоадаптер.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

В Photoshop разница между VivoBook 16X OLED и рабочей станцией на основе интеловского CPU еще меньше, чем в Lightroom, а производительность графического ядра не имеет решающего значения.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

Для работы со сложными проектами Premiere Pro, напротив, полезна мощная видеокарта, однако по совокупным метрикам быстродействия VivoBook 16X OLED почти не отстает от машины с таким же центральным процессором, но GeForce RTX 3060 вместо RTX 3050 Ti. Заметно лучше с тестом справилась комбинация мощного интеловского CPU и GeForce RTX 3070, а также MacBook Pro на базе Apple M1 Pro.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с AMD Ryzen 9 5900X, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.

GeForce RTX 3050 Ti обладает достаточным быстродействием для плавного воспроизведения видео с разрешением 4К и кадровой частотой 60 FPS, но в режиме нескольких камер эта задача под силу лишь системе M1 Pro. А вот на скорость экспорта проекта VivoBook 16X OLED не жалуется: среди сравниваемых устройств только лэптоп, оснащенный GeForce RTX 3070, выполняет кодирование быстрее.

Быстродействие Adobe After Effects также в большой степени зависит от графической карты, поэтому бенчмарк поставил на первое место рабочую станцию с GeForce RTX 3070 на борту, но, впрочем, не видит большой разницы между GeForce RTX 3050 Ti, который используется в VivoBook 16X OLED, и RTX 3060 в комплекте точно с таким же центральным процессором.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

Завершающим и самым трудным испытанием в списке рабочих приложений стал видеоредактор DaVinci Resolve. В отличие от аналогичного бенчмарка Premiere Pro, здесь принципиально важно, чтобы у графической карты было не меньше 6 Гбайт собственной памяти, а 4-гигабайтный GeForce RTX 3050 Ti просто не смог выполнить одну из тестовых последовательностей — трехкратное временнóе шумоподавление. Как следствие, по совокупной оценке быстродействия VivoBook 16X OLED значительно уступает всем соперникам, включая машины с близкими по «сырой» вычислительной мощности видеокартами — GeForce RTX 3060 и Quadro RTX 3000 Max-Q.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-10900K и NVIDIA TITAN RTX, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-10900K и NVIDIA TITAN RTX.

В качестве ПЗУ для VivoBook 16X OLED инженеры ASUS выбрали довольно редкий, но удачный SSD под маркой SK Hynix BC711. Этот накопитель развивает высокую пропускную способность линейного чтения и записи в пределах возможностей интерфейса PCI Express 3.0, неплохую (по сравнению с распространенными аналогами) скорость произвольного чтенияи отличную — в режиме произвольной записи.

⇡# Время автономной работы

Емкость аккумулятора VivoBook 16X OLED (96 Вт⋅ч) близка к максимальной для потребительских лэптопов, а мощность начинки в «тихом» режиме энергопотребления падает до уровня самых миниатюрных ультрабуков. Результатом стала впечатляющая продолжительность автономной работы: почти 11 часов непрерывного веб-серфинга или воспроизведения фильмов в 4К.

Лэптоп VivoBook 16X OLED, а если точнее, разновидность этого устройства на платформе AMD, стал очередной иллюстрацией достоинств «красного» кремния в сфере мобильных рабочих станций, где еще совсем недавно золотым стандартом считались решения Intel. Пока еще не получили широкого распространения мобильные CPU нового поколения, редкие чипы могут соревноваться по быстродействию с восьмиядерниками Ryzen 5000-й серии, а тут процессор работает на полной мощности, заданной спецификациями. Ну а дискретная графика GeForce RTX 3050 либо RTX 3050 Ti отлично справляется с основной массой рабочих задач при условии, что им хватает 4 Гбайт видеопамяти. Разумеется, нельзя обойти вниманием и превосходный 16-дюймовый экран, сделанный по технологии OLED. Мало того, что матрица имеет разрешение 4К и пропорции 16:10, она очень яркая и воспроизводит почти все оттенки цветовых пространств P3 и Adobe RGB. Наконец, в лэптопе установили аккумулятор едва ли не максимально допустимой емкости, а режим экономии энергии позволяет работать на одном заряде с утра до вечера.

ASUS удалось поместить мощные компоненты и большой аккумулятор в компактный и легкий корпус, но с этим связаны определенные издержки: когда от ноутбука требуется максимальная производительность, система охлаждения обеспечивает низкую температуру центрального и графического процессоров, но очень громко шумит. Наконец, современным компьютерам уже не делают чести порты USB версии 2.0. Последний недостаток VivoBook 16X OLED смягчает демократичная стоимость устройства. Обстановка на рынке быстро меняется, но в данный момент по соотношению цены и основных характеристик предложение ASUS, бесспорно, выигрывает у множества аналогов.