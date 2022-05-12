Pixel 6a оказался лишён 3,5-мм разъёма для наушников, хотя раньше Google высмеивала iPhone за его отсутствие

Компания Google представила вчера на конференции Google I/O ряд новинок, включая смартфон среднего уровня Pixel 6a. Как выясняется, у аппарата нет одной из важной составляющей, которая была у предшественников и востребована многими пользователями.

Google особо отмечала наличие стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников в своих аппаратах Pixel A-серии. Компания даже выпускала двухминутную рекламу, посвящённую такому разъёму в Pixel 5A, которая пародировала видеоролики Apple о дизайне.

Однако в Pixel 6a гнездо на 3,5 мм отсутствует. Таким образом, потребителям предлагается либо использовать переходник для порта USB Type-C, либо покупать беспроводные наушники с подключением посредством Bluetooth.

Смартфон Google Pixel 6A оборудован 6,1-дюймовым (2400 × 1080 точек) дисплеем FHD+ OLED HDR и процессором Google Tensor с восемью ядрами. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Фронтальная камера использует 8-мегапиксельный сенсор. Сзади расположена двойная камера с 12,2-мегапиксельным датчиком и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой.

Установлена операционная система Android 12. Цена составляет около 450 долларов США.