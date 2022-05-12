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NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях

Компания NVIDIA подтвердила своё участие в выставке Computex 2022. Представители разработчика графических процессоров выступят со своими докладами 23 мая. В нынешнем году мероприятие пройдёт в гибридном формате в выставочном центре Taipei Nangang Exhibition Hall в период с 23 по 27 мая. Кроме того, будет организована интернет-программа Computex DigitalGo — она продлится до 6 июня.

Источник изображений: NVIDIA

Источник изображений: NVIDIA

От NVIDIA участие в мероприятии примут 6 докладчиков, которые поделятся последней информацией о наработках в различных сферах, начиная от искусственного интеллекта и заканчивая робототехникой. Однако геймерам следует обратить внимание на запланированное выступление старшего вице-президента Джеффа Фишера (Jeff Fisher), который курирует игровое направление GeForce. Напомним, что ранее Фишер принимал участие в выставке CES 2022, где NVIDIA анонсировала флагманский игровой графических ускоритель GeForce RTX 3090 Ti.

NVIDIA обещает в рамках Computex 2022 рассказать в том числе о последних разработках и технологиях для геймеров. В описании мероприятия компания указывает, что «покажет, как технологии искусственного интеллекта помогают в работе корпоративных центров обработки данных, а также поделится информацией о новейших продуктах и технологиях для геймеров и создателей цифрового контента». Впрочем, вторая часть сообщения не обязательно указывает на то, что компания может рассказать об игровой графике нового поколения Ada Lovelace, которая ожидается на смену актуальной серии ускорителей Ampere в этом году.

Стоит напомнить, что 23 мая в рамках Computex 2022 также пройдёт доклад главы AMD Лизы Су (Lisa Su). Предполагается, что в рамках своего выступления госпожа Су поделится информацией о процессорах Ryzen нового поколения и, возможно, о будущей графической архитектуре RDNA 3. Однако новые продукты компания в этот день вряд ли представит.

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: computex 2022, nvidia, выставки
computex 2022, nvidia, выставки
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