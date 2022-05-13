Oppo вскоре представит планшет Pad Air с чипом Snapdragon 680 и дизайном последних iPad

Китайская компания Oppo опубликовала ряд тизеров, демонстрирующих планшетный компьютер под названием Pad Air. В основу новинки ляжет аппаратная платформа Qualcomm.

Говорится о применении процессора Snapdragon 680: он содержит восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Очевидно, в продажу также поступит версия гаджета без поддержки сотовой связи — только с Wi-Fi.

Размер дисплея составит 10,36-дюйма по диагонали, разрешение — 2000 × 1200 точек, частота обновления — 60 Гц. Взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи пальцев и специального пера.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7100 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Упомянута аудиосистема Dolby Atmos с четырьмя динамиками. В тыльной части корпуса расположится одинарная камера, но её разрешение пока не уточняется.