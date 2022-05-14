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Realme вскоре представит смарт-часы TechLife Watch SZ100 с 1,69" дисплеем

Компания Realme опубликовала ряд тизеров, сообщающих о подготовке нового носимого устройства — умных наручных часов под названием TechLife Watch SZ100. Официальная презентация гаджета состоится уже 18 мая.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

Сообщается, что новинка получит 1,69" цветной дисплей прямоугольной формы. Для экрана предусмотрена поддержка сенсорного управления.

Входящие в оснащение сенсоры позволят измерять температуру тела и осуществлять мониторинг частоты сердечных сокращений. Кроме того, будут подсчитываться такие стандартные показатели, как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.

Говорится о продолжительном времени автономной работы — до 12 суток на одной зарядке аккумуляторной батареи. В продажу поступят версии как минимум в двух цветовых исполнениях — чёрном и тёмно-синем. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: realme, часы, смарт-часы, носимая электроника, носимые устройства
realme, часы, смарт-часы, носимая электроника, носимые устройства
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