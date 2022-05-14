Realme вскоре представит смарт-часы TechLife Watch SZ100 с 1,69" дисплеем

Компания Realme опубликовала ряд тизеров, сообщающих о подготовке нового носимого устройства — умных наручных часов под названием TechLife Watch SZ100. Официальная презентация гаджета состоится уже 18 мая.

Сообщается, что новинка получит 1,69" цветной дисплей прямоугольной формы. Для экрана предусмотрена поддержка сенсорного управления.

Входящие в оснащение сенсоры позволят измерять температуру тела и осуществлять мониторинг частоты сердечных сокращений. Кроме того, будут подсчитываться такие стандартные показатели, как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.

Говорится о продолжительном времени автономной работы — до 12 суток на одной зарядке аккумуляторной батареи. В продажу поступят версии как минимум в двух цветовых исполнениях — чёрном и тёмно-синем. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.