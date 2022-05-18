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HP представила доступные игровые ноутбуки Victus 15 на базе Alder Lake-H и Ryzen 5000H стоимостью от $800

Компания HP пополнила серию игровых ноутбуков Victus, представив модели с процессорами Intel Alder Lake-H и AMD Ryzen 5000H. Модель на базе Intel предлагают графику GeForce RTX 30-й серии, версия на процессоре AMD оснащается ускорителями серии Radeon RX 6000M. Обе модели предлагают полноразмерные клавиатуры, улучшенные системы охлаждения и поддержку игрового центра Omen Gaming Hub.

Источник изображений: HP

Источник изображений: HP

Производитель представил серию ноутбуков Victus в прошлом году, начав с 16-дюймовой модели Victus 16 на базе процессоров Intel Tiger Lake-H. В отличие от серии Omen эти лэптопы намного более доступны. Сегодня HP представила более компактные модели Victus 15 на базе Alder Lake-H и Ryzen 5000H. По словам компании, в новинках улучшена работа системы охлаждения за счёт увеличения воздушного потока на 7 %.

Модель HP Victus 15 на базе Intel может быть оснащена 12-ядерным Core i5-12500H с частотой до 4,5 ГГц или 14-ядерным Core i7-12700H с частотой до 4,7 ГГц. В базе ноутбук предлагают 8 Гбайт ОЗУ DDR4-3200. Максимальный объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт. Начальная конфигурация также предполагает наличие твердотельного накопителя M.2 NVMe PCIe объёмом 512 Гбайт. За графическую составляющую отвечает мобильная дискретная GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6.

Частота обновления 15,6-дюймового IPS-экрана новинки составляет 144 Гц, он поддерживает разрешение Full HD и обладает яркостью 250 кд/м2. Ноутбук оснащён модулями 2x2 Wi-Fi 6 и Bluetooth, одним разъёмом USB Type-C (5 Гбит/с), двумя USB Type-A (5 Гбит/с), одним HDMI 2.1, а также комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом. Питается устройство от аккумулятора на 70 Вт·ч, которого, по заявлению HP, хватит до 9 часов автономной работы.

К сожалению, для AMD-версии лэптопа компания HP пока не готова предложить свежие чипы Ryzen 6000. На выбор предлагается шестиядерный Ryzen 5 5600H с частотой до 4,2 ГГц или восьмиядерный Ryzen 7 5800H с частотой 4,4 ГГц. В обоих случаях лэптоп оснащается графическим ускорителем Radeon RX 6500M. В остальном — конфигурация идентична модели на базе Intel. Версия на AMD тоже может предложить экран с частотой обновления 144 Гц, однако в базовой конфигурации новинка использует панель с частотой 60 Гц.

HP Victus 15 на базе AMD получил аккумулятор на 52,5 Вт·ч. Компания обещает до 11,5 часов работы новинки без подзарядки.

В продаже обе версии ноутбука появятся этим летом. Цены будут начинаться с $800.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp, hp victus, ноутбуки, alder lake, ryzen 5000h
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