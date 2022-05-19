Acer анонсировала ноутбук Swift 3 OLED с процессором Intel Alder Lake-H и экраном 2,8K стоимостью €999

Компания Acer представила широкой публике ноутбук Swift 3 OLED (SF314-71), который построен на базе процессора Intel Alder Lake-H (12-е поколение) и оснащён качественным дисплеем на органических светодиодах. Новинка появится в продаже за пределами китайского рынка к середине лета.

Главной изюминкой ноутбука стал 14-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2,8K (2880 × 1800 пикселей), частотой обновления 90 Гц и временем отклика менее 1 мс. Используемая панель охватывает 100 % цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат соответствия стандарту VESA DisplayHDR True Black 500, что говорит о высоком уровне цветопередачи.

Аппаратной основой Swift 3 OLED стал процессор Intel Core i7-12650H (10 ядер и 16 потоков) в сочетании со встроенной графикой Iris Xe. Конфигурация дополняется до 16 Гбайт оперативной памяти формата LPDDR5 и твердотельным накопителем PCIe Gen4. Наличие сертификата Intel Evo говорит о том, что ноутбук может функционировать без подзарядки до 10 часов.

Компактный Swift 3 OLED выполнен в тонком корпусе толщиной 17,9 мм, а его вес составляет 1,4 кг. Согласно имеющимся данным, розничная стоимость ноутбука в европейском регионе составит €999, а в США — $899.