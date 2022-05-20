Британские учёные предложили улавливать углекислый газ из атмосферы с помощью суперконденсаторов

Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 35 млрд тонн CO 2 . Как признали в ООН, копящийся в атмосфере углекислый газ представляет собой главную угрозу для человечества в войне с глобальным потеплением. К сожалению, улавливать и связывать углекислый газ при производстве и в воздухе — это крайне затратные мероприятия, которые ещё сильнее усиливают углеродный след от промышленной деятельности человека. Учёные из Кембриджа нашли решение этой проблемы.

Учёные разработали недорогое устройство, которое может избирательно улавливать углекислый газ во время зарядки. В процессе работы под нагрузкой, когда «устройство» разряжается, CO 2 высвобождается под контролем и может быть собран для повторного использования или отправлен на хранение. Этим устройством является суперконденсатор, детали которого для большей экологичности изготовлены из безопасных и чистых материалов.

В частности, электроды суперконденсатора изготавливаются из углерода, полученного при сжигании скорлупы кокосовых орехов, а в качестве электролита на водной основе взята морская вода. Поглощение CO 2 из воздуха начинается тогда, когда суперконденсатор ставят на зарядку. Углекислый газ активно поглощается электролитом в районе отрицательного электрода. В серии экспериментов учёные показали способность поглощать электролитом измеряемые объёмы углекислого газа.

По сравнению с другими решениями связывания углекислого газа, например, при нагревании амина (одного из органических производных аммиака), метод суперконденсатора более энергосберегающий и, к тому же, позволяет запасть электрическую энергию, что ещё больше повышает привлекательность такого решения. В настоящий момент учёные не предлагают готового решения для систем поглощения углекислого газа из атмосферы с помощью суперконденсаторов, но рекомендуют пристальнее присмотреться к суперконденсаторам, о чём сообщают в статье в журнале Nanoscale.