Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi

Основным недостатком «Яндекс.Станции» первого поколения была тотальная привязанность умной колонки к Интернету. Без подключения к всемирной паутине невозможно было не только получить от "Алисы" ответ на какой-нибудь вопрос или послушать музыку через колонку, но и заставить её выполнить команду на включение света или кондиционера, сигнал к которым также шёл через интернет-сервер. Без Интернета не работают и подключаемые к «Яндекс.Станции» по Wi-Fi и Bluetooth другие датчики умного дома, так что назвать первое поколение умной колонки полноценным хабом можно было лишь с оговорками и ограничениями.

Станция второго поколения также требует обязательного подключения к Интернету для полноценной работы «Алисы», но, по заявлению производителя, умеет общаться с датчиками умного дома напрямую по универсальному сетевому протоколу Zigbee. В нашей тестовой лаборатории оказалась и сама «Яндекс.Станция — 2», и комплект для умного дома Aqara – крупного китайского производителя устройств для организации умного дома, имеющего представительство в том числе и в России.

У Aqara есть десятки различных типов датчиков, камер, замков и контроллеров. В модельный ряд умных устройств входят даже автоматизированные рулонные шторы. Производитель предлагает многочисленные сценарии работы со своим оборудованием, включающим и собственные хабы. Но в качестве центра управления мы сегодня воспользуемся «Яндекс.Станцией», к которой также можно подключить устройства Aqara по протоколу Zigbee.

Собственно, перейдём к обзору «Яндекс.Станции» и набора датчиков Aqara.

Второе поколение «Яндекс.Станции» получило более дорогую и эффектную упаковку, оформленную в тех же чёрно-лиловых тонах, что и у моделей первой версии, но выполненную из плотного картона с откидывающейся крышкой и шероховатой поверхностью передней стенки, как бы под стиль ткани самой колонки. Сразу чувствуешь, что в руках у тебя оказалось премиальное изделие.

В таких же цветах оформлена и упаковка комплекта датчиков Aqara. Данный комплект поставляется в разных вариантах исполнения, поэтому каждый датчик уложен в свою бело-синюю коробочку, а все вместе они уже размещаются в общей коробке, на внешних сторонах которой подробно перечислено её содержимое.

Количество аксессуаров у самой «Яндекс.Станции – 2» минимальное – лишь кабель питания с адаптером и набор печатной продукции. Но привлекает внимание и наличие силиконовых скоб для укладки кабеля питания, и сама аккуратная укладка, и картонные карточки с примерами сценариев работы. Производитель очень хотел сделать новинку максимально привлекательной в мелочах — и у него это получилось.

Отметим, что питание «Яндекс.Станции – 2» обеспечивает крупный адаптер с выходной мощностью 35 Вт, несъёмным кабелем и универсальным разъёмом USB-C для подключения к колонке, что не может не радовать. Длина кабеля составляет 1,8 м.

Что касается комплекта поставки датчиков Aqara, то он тоже минимален. С каждым устройством поставляется лишь краткое печатное руководство пользователя и липкие основания для крепления к плоским поверхностям стен, полок или любых других элементов помещения. В нашем комплекте было четыре устройства:

• умная розетка Aqara Smart Plug;

• беспроводная кнопка Aqara Wireless Mini Switch;

• датчик движения и освещения Aqara Motion Sensor;

• датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor.

⇡#Технические характеристики и технологии работы

«Яндекс.Станция» «Яндекс.Станция – 2» Функции Голосовой помощник «Алиса»

Концентратор для умного дома (только при наличии Интернета) Голосовой помощник «Алиса»

Концентратор для умного дома Излучатели Динамические

1 × НЧ, 85 мм, 30 Вт

2 × ВЧ, 20 мм, 10 Вт

2 × пассивные, 95 мм 2 × динамические широкополосные, 63,5 мм

2 × пассивные, 125,5 мм Диапазон воспроизводимых частот, Гц 50–20 000 65–20 000 Суммарная мощность, Вт 50 30 Количество микрофонов 7 4 Интерфейсы Bluetooth 4.1/BLE

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц

HDMI 1.4 Bluetooth 5.0/BLE

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц Функции умного дома Умный дом «Яндекса»

Протокол Wi-Fi, Bluetooth Умный дом «Яндекса»

Протокол Zigbee Совместимые ОС Android

iOS Питание 220–240 В, 50/60 Гц 220–240 В, 50/60 Гц

адаптер питания 15 В / 2,33 A, USB-C Габариты, мм 141 × 231 × 141 123 × 199 × 99 Масса, кг 2,9 1,5 Гарантия, мес. 12 12 Рекомендуемая розничная цена*, руб. 26 990 16 990 (по предзаказу)

«Яндекс» выпустил уже несколько разных умных колонок, но в таблице технических характеристик для сравнения мы привели данные самой первой модели. В отличии от неё, колонка второго поколения стала компактнее и явно проще в плане установленных излучателей. Производитель разумно посчитал, что устанавливать такое количество динамиков в моноколонку излишне. Она становится намного дороже, а вот на качестве воспроизведения это не сильно сказывается. Правда, при этом уменьшилось значение суммарной мощности, но и имеющихся 30 Вт более чем достаточно для того, чтобы заполнить музыкой большую комнату в квартире на очень шумной домашней вечеринке, не говоря уже о том, чтобы послушать новости, аудиокниги или кухонные рецепты. Микрофонов тоже стало меньше: четыре против семи у модели первого поколения.

Зато у новинки появилась апериодическая — без симметричных прорезей — решётка перед динамиками. По заявлению производителя, она привносит меньше искажений в звук. Но самое главное, что два широкополосных динамика внутри корпуса ориентированы в противоположном направлении друг относительно друга. Звук у «Яндекс.Станции» второго поколения слышен вокруг колонки, а не с одной стороны, как это было у моделей первого поколения.

Для подключения к Интернету (через локальную сеть) предусмотрен модуль Wi-Fi, работающий в диапазонах 2,4 или 5 ГГц. К смартфонам или другим источникам звука колонка может быть подключена напрямую при помощи встроенного модуля Bluetooth, который обновился до версии 5.0. А вот возможности подключения к телевизору кабелем HDMI у новинки, увы, нет, хотя у полноразмерных станций первого поколения этот интерфейс был. Ответ на вопрос «Почему?» кроется в том, как теперь составлен модельный ряд умных устройств «Яндекса». Для просмотра фильмов и любого другого интернет-контента потребуется приобрести дополнительное устройство «Модуль» с «Яндекс.ТВ», которое будет работать с «Алисой», получая необходимые команды через колонку. Отметим, что нет у новинки и разъёма для подключения аудиокабеля, какой был у модели предыдущего поколения «Яндекс.Станции» с приставкой «Макс» в названии. Но вывести звук со смартфона или ноутбука всегда можно по Bluetooth. По этому виду беспроводной связи «Яндекс.Станция – 2» может быть подключена напрямую.

Главное же отличие новой версии «Яндекс.Станции» от всех предыдущих моделей заключается в использовании протокола Zigbee для управления устройствами умного дома. Мы уже не первый раз сталкиваемся с этим протоколом, так что особо подробно заниматься описанием его достоинств и недостатков не будем. Скажем лишь, что это децентрализованная Mesh-сеть, в которой есть концентратор или хаб, но все подключённые к нему датчики и устройства передают информацию всем конечным устройствам, до которых могут дотянуться. И хотя протокол Zigbee не отличается надёжной защитой от взлома, устройств, работающих с ним, появляется всё больше. Это даёт пользователю новой «Яндекс.Станции» возможность выбора, что не может не радовать.

Уже сейчас список производителей компонентов умного дома, с которыми работает «Яндекс.Станция – 2», огромен. Как уже было сказано выше, нам на тестирование достался комплект от компании Aqara. Краткие характеристики каждого из четырёх компонентов этого комплекта можно увидеть ниже.

Умная розетка Aqara Smart Plug (SP-EUC01) Тип Электрическая розетка Функции Программируемое включение / выключение электропитания потребителя Контроль напряжения и расчёт энергопотребления Дополнительно Защита от перегрузки и перегрева Система защиты от детей Протокол передачи данных Zigbee 3.0 (2,4 ГГц) Коммутируемая мощность, Вт 2300 Максимальный ток, А 10 Питание 250 В~, 50/60 Гц Габариты, мм 62 × 78 Гарантия, мес. 12 Рекомендуемая розничная цена, руб. 2 990 Беспроводная кнопка Aqara Wireless Mini Switch (WXKG11LM) Тип Беспроводная кнопка Функции Три программируемые команды Протокол передачи данных Zigbee 3.0 (2,4 ГГц) Питание Батарея CR2032 Габариты, мм 12 × 45 × 45 Гарантия, мес. 12 Рекомендуемая розничная цена, руб. 1 990 Датчик движения и освещения Aqara Motion Sensor (RTCGQ11LM) Тип Датчик движения и освещения Функции Отправка сигнала при обнаружении движения или отсутствии движения в течение заданного времени. Контроль освещённости. Протокол передачи данных Zigbee 3.0 (2,4 ГГц) Дальность обнаружения, м 7 Угол обзора, ° 170 Питание Батарея CR2450 Габариты, мм 30 × 30 × 33 Гарантия, мес. 12 Рекомендуемая розничная цена, руб. 1 990 Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor (WSDCGQ11LM) Тип Датчик температуры и влажности Функции Контроль за температурой и влажностью в помещении Протокол передачи данных Zigbee 3.0 (2,4 ГГц) Рабочая температура, °C -20…+50 Допустимая влажность, % 0…100 Питание Батарея CR2032 Габариты, мм 36 × 36 × 9 Гарантия, мес. 12 Рекомендуемая розничная цена, руб. 1 990

Все четыре устройства Aqara, которые попали к нам в тестовую лабораторию, можно купить как по отдельности, так и в комплекте. Цена последнего составляет 8 тысяч рублей, но по предзаказу вместе с колонкой он обойдётся всего в 2 тысячи рублей, что можно считать очень выгодной покупкой.

Для управления всеми этими, а также другими устройствами Aqara, в технических характеристиках которых есть надпись «Работает с Алисой», в качестве хаба можно использовать новую «Яндекс.Станцию». А вот как происходит подключение и что там с необходимостью постоянного соединения с Интернетом – об этом мы поговорим, когда начнём тестировать комплект (нетерпеливые могут сразу переходить на вторую страницу этого обзора). Пока же отметим, что умный дом «Яндекса» может работать как с компонентами Aqara, использующими протокол Zigbee, так и с массой других устройств разных производителей.

На сегодняшний день этот список просто огромен. В нём есть продукты Xiaomi, Samsung, Philips, Legrand, DIGMA, Roborock, Tefal, TP-Link, ЭРА, HIPER и ещё порядка десятка других производителей, каждый из которых выпускает различные устройства для умного дома. Естественно, есть в этом списке и сам «Яндекс», в модельном ряду которого тоже немало различных компонентов умного дома. Но прежде чем приступать к подключению, давайте сначала осмотрим новую умную колонку снаружи. Посмотреть в данном случае действительно есть на что.

Внешность «Яндекс.Станции» была существенно переработана. Теперь она стала похожа на эдакий вертикально стоящий кирпичик, грани которого аккуратно скруглили, а четыре стенки обтянули тканью с очень привлекательным плетением. У нас на тестировании колонка с тканью тёмного оттенка с мелкими светлыми вкраплениями – цвет «Антрацит». В ближайшем будущем производитель планирует добавить ещё три цветовых исполнения: «кобальт» (тёмно-синий цвет), медный и песочный.

Активные динамики ориентированы на лицевую и обратную стороны корпуса – наиболее широкие грани. На узких же размещены пассивные излучатели. Снизу колонка имеет мягкое силиконовое основание, которое не позволяет устройству перемещаться во время работы и демпфирует колебания корпуса.

В нижней части корпуса находится разъём USB-C, предназначенный для подключения кабеля питания. А вот механических кнопок у «Яндекс.Станции – 2» практически нет. Единственная кнопка — отключения микрофона — размещена в верхней части. Полюбившееся многим пользователям универсальное механическое кольцо заменено сенсорной панелью.

Впрочем, сильно горевать не стоит. Сенсорная панель и смотрится не хуже, и несёт буквально под собой настоящий сюрприз: светодиодное панно, которое можно назвать душой колонки. Это панно переливается фиолетовым цветом, когда вы общаетесь с «Алисой». Когда играет музыка, на нём могут воспроизводиться различные анимированные световые эффекты в разных цветах. Также можно просто попросить «Алису» включить свет на панели в виде свечи или ночника. Цвет может переливаться из одного в другой, создавая ту или иную атмосферу в тёмной комнате. Выглядит очень симпатично и привлекательно.

В центральной части верхней панели расположены три сенсорные клавиши, при помощи которых можно вручную (а не по голосовой команде) регулировать громкость звучания и также вручную вызывать «Алису». В центре панели находится четыре отверстия встроенных микрофонов. В целом внешность станции производит очень приятное впечатление, а её относительная компактность по сравнению с моделью предыдущего поколения расширяет границы способов размещения: даже на самом маленьком столе для неё всегда найдётся место.

⇡#Внешний вид устройств умного дома Aqara

Пару слов стоит сказать и о дизайне датчиков Aqara. Он предельно лаконичен и прост. Небольшие корпуса всех четырёх устройств, которые попали к нам в тестовую лабораторию, выполнены из белоснежного гладкого пластика. Все четыре имеют по одной механической кнопке для перевода в режим поиска и сброса настроек, а также по одному индикатору, информирующему пользователя о включении или переводе в режим поиска.

Беспроводная кнопка, датчик климата и датчик движения и освещённости сделаны предельно компактными. Для них легко будет найти место где бы то ни было. Розетка выглядит достаточно крупной, но и с её установкой особых проблем возникнуть не должно. Разве что в удлинителе, где соседние гнёзда посажены очень близко друг к другу, она может перекрыть доступ к ближайшим из них.