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Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi
Главная особенность «Яндекс.Станции» второго поколения — наличие дополнительных протоколов вроде Zigbee для связи c различными устройствами умного дома не только по Wi-Fi. В остальном это всё та же милая "Алиса", которую спрашивают обо всём на свете. Ну только теперь чуть более умная…
Основным недостатком «Яндекс.Станции» первого поколения была тотальная привязанность умной колонки к Интернету. Без подключения к всемирной паутине невозможно было не только получить от "Алисы" ответ на какой-нибудь вопрос или послушать музыку через колонку, но и заставить её выполнить команду на включение света или кондиционера, сигнал к которым также шёл через интернет-сервер. Без Интернета не работают и подключаемые к «Яндекс.Станции» по Wi-Fi и Bluetooth другие датчики умного дома, так что назвать первое поколение умной колонки полноценным хабом можно было лишь с оговорками и ограничениями.
Станция второго поколения также требует обязательного подключения к Интернету для полноценной работы «Алисы», но, по заявлению производителя, умеет общаться с датчиками умного дома напрямую по универсальному сетевому протоколу Zigbee. В нашей тестовой лаборатории оказалась и сама «Яндекс.Станция — 2», и комплект для умного дома Aqara – крупного китайского производителя устройств для организации умного дома, имеющего представительство в том числе и в России.
У Aqara есть десятки различных типов датчиков, камер, замков и контроллеров. В модельный ряд умных устройств входят даже автоматизированные рулонные шторы. Производитель предлагает многочисленные сценарии работы со своим оборудованием, включающим и собственные хабы. Но в качестве центра управления мы сегодня воспользуемся «Яндекс.Станцией», к которой также можно подключить устройства Aqara по протоколу Zigbee.
Собственно, перейдём к обзору «Яндекс.Станции» и набора датчиков Aqara.
⇡#Комплект поставки
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Упаковка «Яндекс.Станции – 2» и комплекта датчиков Aqara
Второе поколение «Яндекс.Станции» получило более дорогую и эффектную упаковку, оформленную в тех же чёрно-лиловых тонах, что и у моделей первой версии, но выполненную из плотного картона с откидывающейся крышкой и шероховатой поверхностью передней стенки, как бы под стиль ткани самой колонки. Сразу чувствуешь, что в руках у тебя оказалось премиальное изделие.
В таких же цветах оформлена и упаковка комплекта датчиков Aqara. Данный комплект поставляется в разных вариантах исполнения, поэтому каждый датчик уложен в свою бело-синюю коробочку, а все вместе они уже размещаются в общей коробке, на внешних сторонах которой подробно перечислено её содержимое.
Комплект поставки «Яндекс.Станции – 2»
Количество аксессуаров у самой «Яндекс.Станции – 2» минимальное – лишь кабель питания с адаптером и набор печатной продукции. Но привлекает внимание и наличие силиконовых скоб для укладки кабеля питания, и сама аккуратная укладка, и картонные карточки с примерами сценариев работы. Производитель очень хотел сделать новинку максимально привлекательной в мелочах — и у него это получилось.
Адаптер питания со встроенным кабелем
Отметим, что питание «Яндекс.Станции – 2» обеспечивает крупный адаптер с выходной мощностью 35 Вт, несъёмным кабелем и универсальным разъёмом USB-C для подключения к колонке, что не может не радовать. Длина кабеля составляет 1,8 м.
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Комплект поставки датчиков Aqara
Что касается комплекта поставки датчиков Aqara, то он тоже минимален. С каждым устройством поставляется лишь краткое печатное руководство пользователя и липкие основания для крепления к плоским поверхностям стен, полок или любых других элементов помещения. В нашем комплекте было четыре устройства:
- • умная розетка Aqara Smart Plug;
- • беспроводная кнопка Aqara Wireless Mini Switch;
- • датчик движения и освещения Aqara Motion Sensor;
- • датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor.
⇡#Технические характеристики и технологии работы
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|«Яндекс.Станция»
|«Яндекс.Станция – 2»
|Функции
|Голосовой помощник «Алиса»
Концентратор для умного дома (только при наличии Интернета)
|Голосовой помощник «Алиса»
Концентратор для умного дома
|Излучатели
|Динамические
1 × НЧ, 85 мм, 30 Вт
2 × ВЧ, 20 мм, 10 Вт
2 × пассивные, 95 мм
|2 × динамические широкополосные, 63,5 мм
2 × пассивные, 125,5 мм
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|50–20 000
|65–20 000
|Суммарная мощность, Вт
|50
|30
|Количество микрофонов
|7
|4
|Интерфейсы
|Bluetooth 4.1/BLE
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц
HDMI 1.4
|Bluetooth 5.0/BLE
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц
|Функции умного дома
|Умный дом «Яндекса»
Протокол Wi-Fi, Bluetooth
|Умный дом «Яндекса»
Протокол Zigbee
|Совместимые ОС
|Android
iOS
|Питание
|220–240 В, 50/60 Гц
|220–240 В, 50/60 Гц
адаптер питания 15 В / 2,33 A, USB-C
|Габариты, мм
|141 × 231 × 141
|123 × 199 × 99
|Масса, кг
|2,9
|1,5
|Гарантия, мес.
|12
|12
|Рекомендуемая розничная цена*, руб.
|26 990
|16 990 (по предзаказу)
«Яндекс» выпустил уже несколько разных умных колонок, но в таблице технических характеристик для сравнения мы привели данные самой первой модели. В отличии от неё, колонка второго поколения стала компактнее и явно проще в плане установленных излучателей. Производитель разумно посчитал, что устанавливать такое количество динамиков в моноколонку излишне. Она становится намного дороже, а вот на качестве воспроизведения это не сильно сказывается. Правда, при этом уменьшилось значение суммарной мощности, но и имеющихся 30 Вт более чем достаточно для того, чтобы заполнить музыкой большую комнату в квартире на очень шумной домашней вечеринке, не говоря уже о том, чтобы послушать новости, аудиокниги или кухонные рецепты. Микрофонов тоже стало меньше: четыре против семи у модели первого поколения.
Зато у новинки появилась апериодическая — без симметричных прорезей — решётка перед динамиками. По заявлению производителя, она привносит меньше искажений в звук. Но самое главное, что два широкополосных динамика внутри корпуса ориентированы в противоположном направлении друг относительно друга. Звук у «Яндекс.Станции» второго поколения слышен вокруг колонки, а не с одной стороны, как это было у моделей первого поколения.
Для подключения к Интернету (через локальную сеть) предусмотрен модуль Wi-Fi, работающий в диапазонах 2,4 или 5 ГГц. К смартфонам или другим источникам звука колонка может быть подключена напрямую при помощи встроенного модуля Bluetooth, который обновился до версии 5.0. А вот возможности подключения к телевизору кабелем HDMI у новинки, увы, нет, хотя у полноразмерных станций первого поколения этот интерфейс был. Ответ на вопрос «Почему?» кроется в том, как теперь составлен модельный ряд умных устройств «Яндекса». Для просмотра фильмов и любого другого интернет-контента потребуется приобрести дополнительное устройство «Модуль» с «Яндекс.ТВ», которое будет работать с «Алисой», получая необходимые команды через колонку. Отметим, что нет у новинки и разъёма для подключения аудиокабеля, какой был у модели предыдущего поколения «Яндекс.Станции» с приставкой «Макс» в названии. Но вывести звук со смартфона или ноутбука всегда можно по Bluetooth. По этому виду беспроводной связи «Яндекс.Станция – 2» может быть подключена напрямую.
Главное же отличие новой версии «Яндекс.Станции» от всех предыдущих моделей заключается в использовании протокола Zigbee для управления устройствами умного дома. Мы уже не первый раз сталкиваемся с этим протоколом, так что особо подробно заниматься описанием его достоинств и недостатков не будем. Скажем лишь, что это децентрализованная Mesh-сеть, в которой есть концентратор или хаб, но все подключённые к нему датчики и устройства передают информацию всем конечным устройствам, до которых могут дотянуться. И хотя протокол Zigbee не отличается надёжной защитой от взлома, устройств, работающих с ним, появляется всё больше. Это даёт пользователю новой «Яндекс.Станции» возможность выбора, что не может не радовать.
Уже сейчас список производителей компонентов умного дома, с которыми работает «Яндекс.Станция – 2», огромен. Как уже было сказано выше, нам на тестирование достался комплект от компании Aqara. Краткие характеристики каждого из четырёх компонентов этого комплекта можно увидеть ниже.
|Умная розетка Aqara Smart Plug (SP-EUC01)
|Тип
|Электрическая розетка
|Функции
|Программируемое включение / выключение электропитания потребителя
|Контроль напряжения и расчёт энергопотребления
|Дополнительно
|Защита от перегрузки и перегрева
|Система защиты от детей
|Протокол передачи данных
|Zigbee 3.0 (2,4 ГГц)
|Коммутируемая мощность, Вт
|2300
|Максимальный ток, А
|10
|Питание
|250 В~, 50/60 Гц
|Габариты, мм
|62 × 78
|Гарантия, мес.
|12
|Рекомендуемая розничная цена, руб.
|2 990
|Беспроводная кнопка Aqara Wireless Mini Switch (WXKG11LM)
|Тип
|Беспроводная кнопка
|Функции
|Три программируемые команды
|Протокол передачи данных
|Zigbee 3.0 (2,4 ГГц)
|Питание
|Батарея CR2032
|Габариты, мм
|12 × 45 × 45
|Гарантия, мес.
|12
|Рекомендуемая розничная цена, руб.
|1 990
|Датчик движения и освещения Aqara Motion Sensor (RTCGQ11LM)
|Тип
|Датчик движения и освещения
|Функции
|Отправка сигнала при обнаружении движения или отсутствии движения в течение заданного времени.
|Контроль освещённости.
|Протокол передачи данных
|Zigbee 3.0 (2,4 ГГц)
|Дальность обнаружения, м
|7
|Угол обзора, °
|170
|Питание
|Батарея CR2450
|Габариты, мм
|30 × 30 × 33
|Гарантия, мес.
|12
|Рекомендуемая розничная цена, руб.
|1 990
|Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor (WSDCGQ11LM)
|Тип
|Датчик температуры и влажности
|Функции
|Контроль за температурой и влажностью в помещении
|Протокол передачи данных
|Zigbee 3.0 (2,4 ГГц)
|Рабочая температура, °C
|-20…+50
|Допустимая влажность, %
|0…100
|Питание
|Батарея CR2032
|Габариты, мм
|36 × 36 × 9
|Гарантия, мес.
|12
|Рекомендуемая розничная цена, руб.
|1 990
Все четыре устройства Aqara, которые попали к нам в тестовую лабораторию, можно купить как по отдельности, так и в комплекте. Цена последнего составляет 8 тысяч рублей, но по предзаказу вместе с колонкой он обойдётся всего в 2 тысячи рублей, что можно считать очень выгодной покупкой.
Для управления всеми этими, а также другими устройствами Aqara, в технических характеристиках которых есть надпись «Работает с Алисой», в качестве хаба можно использовать новую «Яндекс.Станцию». А вот как происходит подключение и что там с необходимостью постоянного соединения с Интернетом – об этом мы поговорим, когда начнём тестировать комплект (нетерпеливые могут сразу переходить на вторую страницу этого обзора). Пока же отметим, что умный дом «Яндекса» может работать как с компонентами Aqara, использующими протокол Zigbee, так и с массой других устройств разных производителей.
На сегодняшний день этот список просто огромен. В нём есть продукты Xiaomi, Samsung, Philips, Legrand, DIGMA, Roborock, Tefal, TP-Link, ЭРА, HIPER и ещё порядка десятка других производителей, каждый из которых выпускает различные устройства для умного дома. Естественно, есть в этом списке и сам «Яндекс», в модельном ряду которого тоже немало различных компонентов умного дома. Но прежде чем приступать к подключению, давайте сначала осмотрим новую умную колонку снаружи. Посмотреть в данном случае действительно есть на что.
⇡#Внешний вид «Яндекс.Станции – 2»
Внешний вид «Яндекс.Станции – 2»
Внешность «Яндекс.Станции» была существенно переработана. Теперь она стала похожа на эдакий вертикально стоящий кирпичик, грани которого аккуратно скруглили, а четыре стенки обтянули тканью с очень привлекательным плетением. У нас на тестировании колонка с тканью тёмного оттенка с мелкими светлыми вкраплениями – цвет «Антрацит». В ближайшем будущем производитель планирует добавить ещё три цветовых исполнения: «кобальт» (тёмно-синий цвет), медный и песочный.
Активные динамики ориентированы на лицевую и обратную стороны корпуса – наиболее широкие грани. На узких же размещены пассивные излучатели. Снизу колонка имеет мягкое силиконовое основание, которое не позволяет устройству перемещаться во время работы и демпфирует колебания корпуса.
В нижней части корпуса находится разъём USB-C, предназначенный для подключения кабеля питания. А вот механических кнопок у «Яндекс.Станции – 2» практически нет. Единственная кнопка — отключения микрофона — размещена в верхней части. Полюбившееся многим пользователям универсальное механическое кольцо заменено сенсорной панелью.
Впрочем, сильно горевать не стоит. Сенсорная панель и смотрится не хуже, и несёт буквально под собой настоящий сюрприз: светодиодное панно, которое можно назвать душой колонки. Это панно переливается фиолетовым цветом, когда вы общаетесь с «Алисой». Когда играет музыка, на нём могут воспроизводиться различные анимированные световые эффекты в разных цветах. Также можно просто попросить «Алису» включить свет на панели в виде свечи или ночника. Цвет может переливаться из одного в другой, создавая ту или иную атмосферу в тёмной комнате. Выглядит очень симпатично и привлекательно.
В центральной части верхней панели расположены три сенсорные клавиши, при помощи которых можно вручную (а не по голосовой команде) регулировать громкость звучания и также вручную вызывать «Алису». В центре панели находится четыре отверстия встроенных микрофонов. В целом внешность станции производит очень приятное впечатление, а её относительная компактность по сравнению с моделью предыдущего поколения расширяет границы способов размещения: даже на самом маленьком столе для неё всегда найдётся место.
⇡#Внешний вид устройств умного дома Aqara
Пару слов стоит сказать и о дизайне датчиков Aqara. Он предельно лаконичен и прост. Небольшие корпуса всех четырёх устройств, которые попали к нам в тестовую лабораторию, выполнены из белоснежного гладкого пластика. Все четыре имеют по одной механической кнопке для перевода в режим поиска и сброса настроек, а также по одному индикатору, информирующему пользователя о включении или переводе в режим поиска.
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Внешний вид устройств умного дома Aqara: беспроводная кнопка, датчик климата и освещённости, датчик движения, розетка
Беспроводная кнопка, датчик климата и датчик движения и освещённости сделаны предельно компактными. Для них легко будет найти место где бы то ни было. Розетка выглядит достаточно крупной, но и с её установкой особых проблем возникнуть не должно. Разве что в удлинителе, где соседние гнёзда посажены очень близко друг к другу, она может перекрыть доступ к ближайшим из них.
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Особенности конструкции умной розетки
Если со способом установки электрической розетки всё ясно – она просто вставляется в другую розетку, то три остальных устройства требуют дополнительного крепления. Так как датчики максимально лёгкие, то производитель выбрал для них беспроигрышный вариант, при котором не придётся сверлить стены и столы, – липкие наклейки на основание с мягкой подложкой. Эти наклейки сделаны в форме колец и кругов. Они клеятся в обозначенные на обратной стороне корпусов границы, после чего устройство приклеивается к ровной поверхности стены, стола или чего-то ещё.
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Элементы питания беспроводной кнопки и датчика климата
Кстати, нижняя часть корпуса беспроводной кнопки, а также датчиков движения и климата съемная. Внутри находятся батарейки, от которых и питаются компоненты умного дома. Ну а умной розетке батарейка не требуется — она работает от централизованной электрической сети.
Остаётся отметить, что из всех сенсоров только датчик движения состоит из двух частей. Его можно установить как самостоятельно, без ножки, так и приклеив к нему дополнительно пластиковую ножку с шарниром, при помощи которого датчик можно наклонять под разными углами.
⇡#Работа с «Яндекс.Станцией — 2»
Прежде чем собирать все устройства умного дома, мы постарались выяснить, чем новая «Яндекс.Станция» отличается от модели предыдущего поколения в работе. Подключение стало ещё более простым: достаточно включить колонку в сеть и установить одно из приложений «Яндекса» на смартфон. Мы воспользовались новым приложением «Умный Дом» от «Яндекса», в котором сразу можно контролировать все подключённые устройства, а не лазить по страницам браузера, как это было раньше. Это уже огромный плюс по сравнению с тем, что было!
Приложение работает не только с новой колонкой, но и со всеми старыми версиями. В нём можно сменить имя «Алиса» (правда, только на имя «Яндекс») и настроить её интеллектуальную и разговорную составляющие. Можно сделать её менее болтливой, выключив голосовое оповещение о выполненных командах и дополнительные рассказы о навыках. Но куда более интересно, что «Алиса» может отличать детский голос и фильтровать поиск по этому критерию. Данная функция работает не всегда корректно, но само по себе её наличие – это уже хорошо.
Настроить можно и источники, в которых «Алиса» будет искать информацию для ответов на вопросы и требуемый контент. Увы, здесь отсутствует возможность добавлять свои источники новостей или развлекательно-познавательные шоу, но и имеющийся выбор богат и весьма разнообразен, что позволяет тонко настроить колонку под свои предпочтения. Ну а ещё здесь можно подробно познакомиться с навыками «Алисы» — некоторые из них не такие уж и очевидные.
За несколько лет доработок «Алиса» стала более человечной. Так, например, она распознаёт эпитеты вроде «бодрый», «нежный», «тяжёлый», «весёлый» и тому подобные — их можно вставлять в просьбу перед жанром музыки, который вы бы хотели сейчас услышать. «Алиса» не будет переспрашивать, когда ей поступает команда вроде «поярче» или «погромче», но при этом ей можно указывать на изменение того же освещения или громкости в процентах или просто относительных единицах. «Алиса» умеет ставить лайки за вас, понимает сложные фразы и абсолютно точно выполняет команды, отнесённые по времени на будущее. Иными словами, её можно попросить разбудить вас в шесть утра в следующий вторник бодрым треком от Offspring, и она точно выполнит данную команду не только по времени, но и по характеру задания.
С «Алисой» можно составлять списки задач или покупок, быстро считать и даже использовать её как помощника в торговле на бирже, выясняя курсы, тренды и новости. Возможностей стало больше, но самое главное, что и ответы «Алисы» стали куда более адекватными по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Теперь с ней и правда можно поговорить, а не просто посмеяться над ограниченными возможностями бота с приятным женским голосом и сарказмом не в тему. «Алиса» выросла. При этом она по-прежнему не мучает своего владельца сухими фразами, а говорит что-то вроде «детям это лучше не слышать», когда это требуется. Причём фразы постоянно меняются. Да и вообще «Алиса» ведёт себя как живой человек, не загнанный в формат совсем уж строгой буквой закона и другими рамками современной действительности.
Приятно, что с «Алисой» теперь можно даже пошептаться, задав ей вопрос тихо-тихо. Шёпот у «Алисы» приятный – родных ночью точно не разбудит. При этом громкость колонки в обычном режиме работы может автоматически подстраиваться под текущие параметры помещения, его форму и шум вокруг. Эта функция называется Room Correction.
Если задать вопрос при проигрывании музыки, то, отвечая, «Алиса» не выключит её совсем, а лишь приглушит. При подключении к колонке Bluetooth-источника звука «Алиса» также остаётся полностью работоспособной. Во время воспроизведения музыки со смартфона ей можно задавать вопросы и ставить любые посильные задачи по управлению умным домом. А ещё новая умная колонка может принимать телефонные звонки и работать в режиме Hands-Free.
«Алиса» прекрасно воспринимает некоторые уменьшительные формы своего имени, но не все. Так, она тут же откликается на «Алиску» или «Алис», но не вообще никак не реагирует на «Алисоньку» или «Алисочку». А ещё она стала лучше распознавать голос владельца, отличая его от голосов гостей. То же относится и к запросам детским голосом. Даже наспех брошенные зажёванные фразы она распознаёт почти всегда точно и очень быстро. Но, как вы понимаете, не без Интернета. Подключение к всемирной паутине «Алисе» требуется так же, как живому человеку воздух. Без него она не живёт, не говорит, ничего не включает и не выключает. И вот тут самое время переходить к следующей части нашего тестирования – к работе устройств с протоколом Zigbee.
⇡#Подключаем компоненты умного дома
Для подключения компонентов умного дома Aqara в приложении «Умный Дом» нужно войти на страницу подключения устройств с Zigbee, после чего начать поиск устройств и удерживать в течение пяти секунд механические кнопки на самих датчиках. Все четыре устройства были найдены, правильно распознаны и подключены в течение нескольких секунд. Правда, с некоторыми оговорками, о которых ниже.
Умная розетка Aqara Smart Plug не имеет никаких индикаторов (во всяком случае, в приложении «Умный Дом» от «Яндекса»). В мобильном приложении (или отдав команду голосом «Алисе») можно лишь включить или выключить её либо задать определённый сценарий работы с ней.
На странице с настройками умной кнопки Aqara Wireless Mini Switch можно узнать информацию об оставшемся заряде батареи, а также полный перечень исполненных команд. Кнопка может быть запрограммирована на три различных типа нажатия: однократное, двукратное и долгое. В сценариях работы её можно использовать в качестве механического устройства, отдающего команду для того или иного исполнительного механизма. В самом простом случае это может быть дверной звонок, если кнопка приклеена перед входной дверью в дом, квартиру или офис. Самое интересное, что подобный звонок можно запрограммировать на автоматическое отключение в определённое время суток, а звук может проигрываться не на звонке у двери, а непосредственно на колонке или колонках «Яндекса».
На странице с настройками датчика движения и освещения Aqara Motion Sensor также выдаётся информация об оставшемся заряде батареи. Кроме того, тут же можно получить данные об уровне освещённости и полный перечень данных о времени обнаружения движения за последнее время. В сценариях работы с этим датчиком можно по уровню освещения задавать автоматическое включение или выключение того или иного света. То же самое можно сделать и при определении движения или, наоборот, его отсутствия в течение определённого времени.
На странице с настройками датчика температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor, кроме данных об оставшемся заряде батареи, можно получить полную информацию о климате в доме. Кроме текущих цифровых значений температуры, влажности и давления, можно посмотреть графики их изменения, а также задать сценарии. При достижении определённых минимальных или максимальных значений этих параметров можно, например, включить кран полива цветов или просто кондиционер в квартире.
Что касается оговорок, о которых говорилось выше, то речь идёт о том, что колонка по каким-то причинам не сразу распознала все измеряемые датчиками параметры. Впрочем, она сама честно об этом предупредила, сказав, что полные данные будут чуть позже. Так и было: к концу первого дня подключения датчики стали выдавать полные данные. С чем именно это связано – сказать сложно.
Другой вопрос касается необходимости подключения к Интернету. В технических характеристиках новинки чётко написано, что колонка общается с устройствами, работающими по протоколу Zigbee, без выхода в Интернет. Наверняка так оно и есть, поскольку это особенность работы данного протокола. Но вот про подключение и работоспособность умного дома без подключения к Интернету не сказано ничего.
Увы, в офлайн-режиме подключить к колонке как к хабу устройства не получится. Ни те, которые оказались у нас в распоряжении, ни какие бы то ни было другие. Хотя бы по той причине, что мобильное приложение «Умный Дом» просто не будет работать без выхода в Интернет.
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Умный дом от «Яндекс» и Aqara в работе
Но самое печальное, что без подключения к всемирной паутине не получилось и работать с устройствами. Ни один из созданных нами сценариев работы с модулями Aqara не был реализован в отсутствие сети. Например, мы запрограммировали наш умный дом таким образом, что при нажатии умной кнопки должна включаться умная розетка. Если колонка подключена к Интернету, то сценарий отрабатывается практически без задержки. Если же нет – увы, ничего не происходит. Так же и с любыми другими сценариями работы.
Получается, что «Яндекс.Станция — 2» отличается от обычного концентратора для устройств Zigbee, которому не требуется доступ к внешней сети. Данная особенность кроется в программном обеспечении, но вот насколько сложно её исправить и возможно ли – это вопрос к разработчикам «Алисы». Пока же она остаётся хоть и существенно поумневшей барышней, но с некоторой зависимостью. Для кого-то это важно, но большинству наверняка будет всё равно, ведь «Яндекс.Станцию» покупают в первую очередь из-за «Алисы», а она без Интернета всё равно никуда.
⇡#Выводы
Второе поколение умной колонки от «Яндекса» получилось интересным, но неоднозначным. Если у вас ещё не было «Яндекс.Станции», но вы очень хотели бы её приобрести, то, конечно, стоит смотреть в сторону модели второго поколения. Всё-таки работа с протоколом Zigbee, а в перспективе и с другими протоколами для умных домов, существенно расширяет круг подключаемых к колонке устройств.
Если же у вас уже есть «Яндекс.Станция» первого поколения или тем более «Яндекс.Станция Макс», то бежать в магазин за новинкой, наверное, не стоит. Проще приобрести за несколько тысяч рублей один из концентраторов умного дома производства той же компании Aqara, чтобы построить на его основе полноценный умный дом с протоколом Zigbee или каким-то другим, для работы которого действительно не требуется подключение к Интернету.
А вот дизайн новой колонки, безупречное качество исполнения и, конечно же, поумневшая «Алиса» нам очень понравились. Интеллект «Алисы» и её разговорные возможности существенно выросли. Это ещё пока не полноценный бот-собеседник, но уже совсем неглупая девочка. Также к достоинствам умной колонки стоит отнести:
- • наличие функций Room Correction, «Мультирум» и «Стереопара»;
- • возможность прямого подключения по Bluetooth;
- • возможность приёма звонков;
- • разнонаправленную ориентацию динамиков (звук вокруг колонки);
- • качественное звучание с глубоким насыщенным басом.
Остаётся добавить, что хотелось бы увидеть новинку с разъёмом HDMI и полноценной работой в качестве хаба умного дома в отсутствие как Интернета, так и локальной сети Wi-Fi.
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