Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа

Преимуществам TeamViewer и прочих продуктов для дистанционного управления вычислительной техникой несть числа. Они просты в настройке, позволяют устанавливать защищённое сетевое соединение между удалённым устройством и оператором без использования выделенных IP-адресов, поддерживают широкий спектр операционных систем (в том числе мобильные платформы) и идеально подходят в качестве инструмента для технической поддержки пользователей, администрирования или обслуживания различного оборудования в дистанционном формате. В зависимости от набора включённых функций такие приложения позволяют обмениваться сообщениями и файлами, выполнять удалённую печать документов, вести запись пользовательских сессий и даже устанавливать подключение прямо из браузера по обычной ссылке без использования программы-клиента, обмена идентификаторами и кодами авторизации. Кроме того, многие из таких программ не требуют регистрации и предоставляются бесплатно для некоммерческого использования. Это тоже большой плюс, обеспечивающий крайне высокую популярность подобного рода решений среди домашних пользователей.

Но хватает и отрицательных моментов. Во-первых, следует осознавать риски, которые несут такие продукты в плане информационной безопасности. Они создают дополнительные лазейки для атак злоумышленников, и при установке инструментов для удалённого управления устройствами следует уделять максимум внимания настройкам прав доступа к ресурсам системы. Во-вторых, по таким приложениям «неровно дышат» многие антивирусы, которые принимают их за вредоносный софт с функциями бэкдоров и шпионского ПО. Ну и в-третьих, в нынешних реалиях нельзя списывать со счетов возможные трудности со скачиванием и оплатой зарубежных решений, а также их последующим использованием в будущем. Для минимизации подобных ситуаций рекомендуется делать выбор в пользу российских разработок, ничуть не уступающих иностранным аналогам. Ассортимент и тех и других огромен, а определиться с подходящим продуктом поможет наша подборка программ для удалённого доступа.

Разработчик: AeroAdmin (США).

Сайт продукта: aeroadmin.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux (работает под Wine).

Стоимость: от 5 450 рублей за годовую лицензию; предусмотрена Free-версия для личного и коммерческого использования (с ограничениями).

Не требует установки в систему (для работы используется один исполняемый файл), поддерживает подключение за NAT в разных локальных сетях, синхронизацию буфера обмена, шифрование сетевого трафика с использованием алгоритмов AES и RSA. Доступен выбор режима подключения (полное управление, только просмотр, файловый менеджер). В бесплатной редакции AeroAdmin отсутствуют средства пересылки файлов и контактная книга, имеются ограничения по времени использования программы (17 часов в месяц на один удалённый ПК) и по количеству параллельных сессий. Благодаря наличию российского дистрибьютора продукт доступен для приобретения в РФ по карте «Мир».

Разработчик: AnyDesk Software (Германия).

Сайт продукта: anydesk.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, FreeBSD, iOS, Android, Chrome OS, Raspberry Pi.

Стоимость: от 120 евро в год; для личного использования базовый набор функций доступен бесплатно.

Мультиплатформенный инструмент, разработанный с душой и вниманием к мелочам, что делает его кандидатом номер один на замену TeamViewer. В активе продукта: адресная книга, двухфакторная аутентификация, обмен файлами, удалённая печать, средства поиска клиентов AnyDesk в локальной сети, чат, возможность рисования на экране, запись сеансов, 256-битный стандарт шифрования AES, протокол TLS 1.2, настройка качества картинки и прав доступа. В дополнение к этому приложение позволяет выводить устройства из спящего режима во время удалённого соединения (функция Wake on LAN) и подключаться к ним с помощью пароля без необходимости подтверждения сессии вручную. Также присутствует «Белый список», с помощью которого можно разрешать подключение только строго определённым устройствам. Для бизнес-пользователей предусмотрена возможность развёртывания серверных компонентов AnyDesk в корпоративной IT-инфраструктуре.

Разработчик: Дмитрий Чапышев (Россия).

Сайт продукта: aspia.org.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux.

Стоимость: бесплатно (Open Source).

Программный комплекс с открытым исходным кодом, который включает отдельные приложения для хоста, клиента и сервера-маршрутизатора, используемого для соединения с удалёнными машинами при невозможности прямого подключения (обхода NAT). Для комфортного управления парком удалённых компьютеров предусмотрен ещё один инструмент — графическая консоль Aspia с различными настройками и адресной книгой, доступ к которой можно закрывать паролем. Помимо базовых функций предусмотрены текстовый чат, средства обмена файлами, возможность создания пользователей с индивидуальными правами и шифрование всей передаваемой по сети информации посредством алгоритма AES-256. Следить за разработкой и получить исходный код можно на площадке GitHub.

⇡#Chrome Remote Desktop

Разработчик: Google (США).

Сайт продукта: remotedesktop.google.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS.

Стоимость: бесплатно.

Сервис удалённого доступа, использующий WebRTC и прочие современные веб-технологии. Выполнен в минималистичном стиле, свойственном многим продуктам поискового гиганта. Из доступных функций: дистанционное подключение к устройствам, синхронизация буфера обмена, передача файлов. Всё управление осуществляется через браузер Chrome. В целях безопасности все сеансы удалённой работы полностью шифруются. Также предусмотрена возможность подключения по протоколу SSH, что может быть актуально для пользователей Linux-систем.

Разработчик: DWSNET OÜ (Эстония).

Сайт продукта: dwservice.net.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux.

Стоимость: от $3 в месяц; есть бесплатный тариф с ограничением максимальной пропускной способности в 6 Мбит/c.

Программное решение с открытым исходным кодом (размещён на Github), которое функционирует в паре с одноимённым веб-сервисом, позволяющим прямо в браузере подключаться и управлять удалёнными машинами. Поддерживается пересылка файлов, запуск терминальных сессий, имеются встроенные средства контроля состояния удалённых систем с возможностью просмотра сведений о памяти, процессорах, дисках, активных процессах и службах. Сервис DWService поддерживает двухфакторную аутентификацию и позволяет предоставлять доступ к удалённым компьютерам другим пользователям.

Разработчик: «Гет Скрин Софтвер» (Россия).

Сайт продукта: getscreen.ru.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android.

Стоимость: от 200 рублей в месяц; имеется Free-версия с ограничениями.

Отечественный сервис, построенный с использованием технологий WebRTC и позиционируемый разработчиками в качестве полноценной замены TeamViewer как для персонального, так и для коммерческого использования. В Getscreen реализована идея по максимальному сокращению количества действий для установки безопасного соединения с удалённым устройством: доступ к нужному рабочему столу происходит мгновенно, в один клик, с помощью одноразовой ссылки. Дальнейшее управление удалённым компьютером осуществляется непосредственно в браузере. Сервис обладает многоязычным интерфейсом и полным набором инструментов для администрирования, технической поддержки и дистанционной работы. Поддерживаются голосовые звонки, видеозапись сессий, многопользовательские подключения, управление правами доступа, обмен файлами и сообщениями, перевод текста с удалённого экрана простым наведением курсора мыши (может быть полезно при общении с людьми из других стран) и прочие функции. В настоящий момент Getscreen проходит процедуру внесения в реестр российского ПО, включение в который предоставит разработчику ряд преференций на рынке госзаказа.

Разработчик: Phase Five Systems (ОАЭ).

Сайт продукта: jumpdesktop.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, iOS.

Стоимость: зависит от платформы и сферы применения; для Windows бесплатно.

Приложение для удалённого доступа, использующее протоколы RDP и VNC, а также фирменную технологию Fluid Remote Desktop. Отличается аскетичным интерфейсом и минимальным набором функций. По сути, доступны только средства дистанционного подключения и управления устройством. Для шифрования трафика может быть использован VPN, поддерживается SSH-туннелирование. Владельцы ПК на базе Windows могут использовать Jump Desktop без ограничений — клиент для этой платформы распространяется бесплатно. Обладателям Mac придётся единожды раскошелиться на $35, а пользователям iPhone — на $15. Корпоративной аудитории предлагается модель лицензирования по подписке (от $10 в месяц).

Разработчик: Денис Яхновец (Россия).

Сайт продукта: litemanager.ru.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Стоимость: от 200 рублей за одну лицензию; имеется Free-версия с ограничениями.

Отечественная разработка с внушительным арсеналом инструментов — от средств дистанционного управления рабочим столом и коммуникаций между пользователями до поддержки мультимониторных систем и протокола RDP. Включает серверный модуль (разворачивается на удалённых компьютерах) и вьювер, устанавливаемый на устройстве оператора/администратора. Имеется компонент для настройки собственного сервера-маршрутизатора, позволяющего обходить сетевые экраны и NAT. Из особенностей LiteManager также стоит упомянуть запись экрана по расписанию, встроенный IP-фильтр, защиту настроек программы паролем, шифрование трафика с использованием алгоритмов RSA и возможность использования продукта без установки в систему (подходит для оказания помощи неопытным пользователям или при необходимости разового подключения к удалённому рабочему столу). Бесплатная версия продукта обладает всеми основными функциями и позволяет осуществлять управление несколькими (до 30 шт.) компьютерами одновременно.

Разработчик: NoMachine (Люксембург).

Сайт продукта: nomachine.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Стоимость: бесплатно для использования в частных целях (с ограничениями); стоимость для Enterprise-сегмента зависит от платформ и количества подписок.

Продукт, созданный с прицелом на корпоративный сектор. Для домашнего применения тоже сгодится, но только для работы с устройствами в локальной сети либо имеющими постоянный «белый» IP-адрес — без внешнего облачного сервиса (он доступен только бизнес-пользователям) пробиваться через сетевые экраны и NAT с помощью NoMachine не получится. И это ограничение может стать серьёзным препятствием для многих частных пользователей. Для организаций стоимость подписки на программный комплекс стартует с $45 и достигает четырёхзначных цифр в зависимости от ряда факторов. Удовольствие не из дешёвых, что в большинстве случаев характерно для Enterprise-сегмента. О функциональных возможностях NoMachine можно судить по приведённым ниже скриншотам.

Разработчик: «Фаматек» (Россия).

Сайт продукта: radmin.com.

Поддерживаемые платформы: Windows.

Стоимость: от 1 500 рублей; в течение 30 дней пользоваться продуктом можно бесплатно.

Одна из наиболее известных на отечественном IT-рынке программ для удалённого администрирования ПК. Разрабатывается с 1999 года и до сих пор представлена только для одной платформы. По умолчанию умеет взаимодействовать только с устройствами в локальной сети либо с выделенными IP-адресами, но при использовании в паре с бесплатным приложением Radmin VPN можно настроить подключение с любыми компьютерами из любой точки мира по защищённому каналу. Из доступных функций: гибкая настройка прав доступа, возможность передачи файлов, IP-фильтр, текстовый и голосовой чаты. Кроме того, предусмотрены средства экспортирования и импортирования адресной книги.

Разработчик: RealVNC (Великобритания).

Сайт продукта: realvnc.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Стоимость: от $3,4 в месяц; есть бесплатный тариф с ограничением до 5 устройств.

Инструмент с базовым набором функций, включающим текстовый чат, видеозапись терминальных сессий, обмен файлами, шифрование трафика и настройку прав пользователей. Для налаживания сетевых соединений используется облачный сервис RealVNC, разработчики которого подсуетились и ввели запрет на регистрацию пользователей из России. Впрочем, это ограничение легко обойти, выбрав при создании учётной записи другую страну.

Разработчик: TektonIT (Россия).

Сайт продукта: rmansys.ru.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Стоимость: зависит от модели лицензирования; доступна бесплатная лицензия для физических и юридических лиц на 10 удалённых устройств.

Российская разработка профессионального уровня. Содержит установочные дистрибутивы клиента и хоста, а также ID-сервера, позволяющего устанавливать соединение между устройствами через большинство сетевых экранов и NAT. Будучи ориентированным на корпоративный сегмент, «RMS Удалённый доступ» поддерживает интеграцию с Active Directory, может подключаться по протоколу RDP, оснащён средствами инвентаризации аппаратного и программного обеспечения удалённых компьютеров. Также в продукте реализованы функции передачи файлов и дистанционной печати, чат, аудио- и видеосвязь, запись экрана по расписанию, гибкие настройки прав доступа, двухфакторная авторизация, IP-фильтр. Решение включено в реестр отечественного ПО и имеет статус рекомендованного для использования в государственных ведомствах и организациях РФ.

Разработчик: Purslane (Великобритания).

Сайт продукта: rustdesk.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Стоимость: бесплатно (Open Source).

Продукт с открытым исходным кодом (опубликованы на GitHub). Для прокладки сетевых маршрутов между удалёнными устройствами использует собственный публичный сервер, исходники и инсталляционные пакеты которого также есть в открытом доступе. RustDesk предельно прост в настройке (для хоста и клиента используется одно приложение), поддерживает обмен сообщениями и файлами, позволяет настраивать права доступа. Также имеется веб-клиент, позволяющий подключаться к удалённым устройствам и управлять ими с помощью браузера. Программа распространяется разработчиками как виде инсталляционных дистрибутивов, так и в формате не требующих установки portable-сборок. Всю необходимую документацию можно найти на сайте продукта по приведённой выше ссылке.

Разработчик: Nanosystems (Италия).

Сайт продукта: supremocontrol.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Стоимость: от €8,2 в месяц; бесплатно для частого использования (с ограничениями).

Многофункциональный сервис удалённого доступа. Позволяет пересылать файлы, обмениваться сообщениями, выполнять дистанционную печать документов, синхронизировать буфер обмена между устройствами, настраивать дополнительные пароли и права доступа для отдельных пользователей. Есть функция автоматического обновления клиентских приложений Supremo. При этом последние не требуют обязательной установки в операционную систему, что очень удобно при их использовании на скорую руку, когда требуется максимально быстро наладить доступ к удалённому рабочему окружению.

Разработчик: «ГлавСофт» (Россия).

Сайт продукта: tightvnc.com.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Стоимость: предоставляется по запросу; бесплатно для ПК под управлением Windows.

Программный комплекс, позволяющий устанавливать связь между узлами только в локальных сетях либо между устройствами с внешними (публичными) IP-адресами. Обойти данное ограничение можно с помощью упомянутого выше бесплатного приложения Radmin VPN, использование которого крайне желательно, так как TightVNC не умеет шифровать трафик. Это первый важный момент, есть и второй: дистрибутивы для macOS и Linux недоступны для публичного скачивания и предлагаются разработчиком только на коммерческих условиях. Зато для загрузки доступны исходные коды Windows-версии приложения и Java-вьювер, который можно запускать на любых платформах — это плюс. Сам продукт снабжён множеством настроек, довольно сложен в конфигурировании и поэтому может представлять интерес лишь для опытных пользователей.

Разработчик: ZeroChaos (Россия).

Сайт продукта: null.la.

Поддерживаемые платформы: Windows.

Стоимость: бесплатно (необходим VDS/VPS-хостинг).

Продукт из серии «собери сам», предполагающий ручную настройку сервиса ретрансляции на базе любого виртуального выделенного сервера под управлением Linux. Услуги хостинга VDS/VPS стоят денег, а поэтому назвать ZeroViewer бесплатным можно лишь условно. Для реализации удалённого доступа в приложении задействованы наработки проекта TightVNC, для построения защищенного туннеля используется свободный SSH-клиент KiTTY. Программа хранит настройки в ini-файле для простой переносимости, пароли не хранятся в открытом виде. Пользовательский и операторский аккаунты разделены, что позволяет без опасений раздавать преднастроенное приложение только с клиентским аккаунтом. Без операторского аккаунта никто не может воспользоваться сервером ретрансляции. Все необходимые инструкции по настройке ZeroViewer и VDS/VPS-хостинга представлены на сайте продукта.

Разработчик: Zoho Corporation (США).

Сайт продукта: zoho.com/assist.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome OS.

Стоимость: от $10 в месяц; имеется Free-версия с ограничениями.

Сервис удалённого доступа, «из коробки» предлагающий такие функции, как пересылка файлов размером до 2 Гбайт, текстовый и голосовой чат, видеосвязь, Wake on LAN, дистанционная печать, синхронный буфер обмена, поддержка мультимониторных систем, запись пользовательских сессий, управление правами доступа и прочие инструменты. Отдельного упоминания заслуживает внушительный комплект диагностических утилит, упрощающих удалённое администрирование рабочих станций и серверов, для управления которыми благодаря наличию веб-клиента можно использовать любой браузер. Безопасность передаваемых между устройствами данных обеспечивается алгоритмом шифрования AES с использованием 256-битных ключей.

Разработчик: «Сафиб» (Россия).

Сайт продукта: мойассистент.рф.

Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android.

Стоимость: от 72 тысяч рублей; доступна бесплатная лицензия с базовым набором функций для физических лиц.

Отечественная разработка, в большей степени ориентированная на корпоративный сегмент. Об этом свидетельствуют сертификаты ФСТЭК России, прописка в реестре российского ПО, поддержка групповых политик, интеграция с Active Directory, развитые средства защиты данных, а также море настроек и возможность развёртывания программных компонентов «Ассистента» на собственном оборудовании. Всё это вкупе со множеством возможностей объясняет высокую стоимость решения для бизнес-заказчиков — продукт с лихвой покрывает любые задачи по удалённому управлению компьютерами/серверами и технической поддержке пользователей. Для частного использования «Ассистент» тоже годится. Правда, придётся мириться с базовым набором функций и ограничением по количеству одновременных соединений.

Разработчик: «СКБ Контур» (Россия).

Сайт продукта: kontur.ru/lp/access-remote.

Поддерживаемые платформы: Windows.

Стоимость: от 5 тысяч рублей.

Решение, созданное разработчиками «СКБ Контур» на базе собственного сервиса для технической поддержки клиентов. С помощью «Контур.Доступа» можно администрировать рабочие станции, серверы, кассы и другие устройства, также сервис можно использовать для доступа к удалённому рабочему столу и консультирования пользователей. Среди дополнительных возможностей: двухфакторная аутентификация, передача файлов, чат, запись сеанса, автоматическое восстановление соединения при разрыве связи, быстрый вызов служебных инструментов Windows для администратора, оперативное получение нужной информации от пользователя (скриншоты, файлы, логи и пр.), одновременное подключение оператора к нескольким компьютерам или нескольких операторов к одному устройству для участия в сложных сценариях поддержки. Это всё, что известно о продукте. Мы пытались связаться с представителями «СКБ Контура» и получить дополнительные сведения о системе «Контур.Доступ», но наш запрос был оставлен без внимания пресс-службой компании.

Выбор сервисов удалённого доступа, способных заменить популярный TeamViewer, без преувеличения огромен и может удовлетворить потребности любой пользовательской аудитории. Из наиболее простых в настройке и удобных в использовании решений порекомендуем AeroAdmin, Chrome Remote Desktop, DWService, Supremo и RustDesk. Тем, кому важны функциональность и много возможностей, стоит обратить внимание на AnyDesk, Getscreen, «RMS Удалённый доступ», «Ассистент» и LiteManager. Ну а прожжённым гикам посоветуем ZeroViewer.

У каждого продукта есть свои плюсы и минусы. Именно поэтому при выборе подходящего решения необходимо исходить из своих потребностей, пожеланий и готовности мириться с особенностями тех или иных программных разработок.