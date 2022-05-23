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Corsair представила свой первый игровой ноутбук Voyager a1600 — Ryzen 6000HS, Radeon RX 6800M и аналог Apple Touch Bar

Компания Corsair давно занимает одну из лидирующих позиций на рынке игровых аксессуаров, памяти и компьютеров. Теперь же производитель представил свой первый игровой ноутбук — Voyager a1600 AMD Advantage Edition, построенный на базе передовых решений AMD и оснащённый аналогом Touch Bar — сенсорной OLED-панели, которая в прошлом использовалась в ноутбуках Apple MacBook Pro.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Разработчики оснастили новинку 16-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой разрешения 2560 × 1600 пикселей (соответствует формату QHD+), который обеспечивает высокую точность цветопередачи. Задействована панель с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, которая улучшает плавность игрового процесса за счёт устранения разрывов кадров и артефактов. В конструкции имеется веб-камера с поддержкой разрешения 1080p.

Покупатели смогут выбирать между версиями Voyager a1600 с процессорами AMD Ryzen 7 6800HS и Ryzen 9 6900HS. Независимо от выбранного варианта ноутбук комплектуется дискретным графическим ускорителем AMD Radeon RX 6800M. Конфигурацию дополняют 32 или 64 Гбайт оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5 SO-DIMM, а также твердотельный накопитель ёмкостью 1 или 2 Тбайт.

Одна из примечательных особенностей новинки заключается в наличии сенсорной панели, которая расположена над клавиатурой. Она предлагает десять дополнительных настраиваемых клавиш для быстрого доступа к разным функциям. Сенсорная панель работает под управлением программного обеспечения Elgato Steam Deck. Любопытно, что пользователь может получить доступ к сенсорной панели даже когда устройство находится в сложенном состоянии. Сама же клавиатура выполнена на основе механических переключателей Cherry MX Ultra-Low Profile и дополняется настраиваемой RGB-подсветкой.

Звуковая подсистема выполнена на основе пары динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos. Автономность ноутбука обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6410 мА·ч. Беспроводное подключение обеспечивают адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. В конструкции предусмотрены два интерфейса Thunderbolt 3, один USB 3.2 Gen2 Type-C, один USB 3.2 Gen1 Type-A, устройство для чтения карт памяти, а также аудиоразъём.

Игровые ноутбуки Corsair Voyager a1600 будут поставляться с Windows 11 Home. Модель с процессором Ryzen 7 6800HS, 32 Гбайт ОЗУ и накопителем на 1 Тбайт оценена в $2700, тогда как за версию с процессором Ryzen 9 6900HS, 64 Гбайт ОЗУ и накопителем на 2 Тбайт придётся заплатить $3000.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: corsair, ноутбук, игровой ноутбук
voyager a1600, corsair, ноутбук, игровой ноутбук
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