MediaTek анонсировала чипы Wi-Fi 7 для корпоративных и потребительских продуктов

Компания MediaTek анонсировала новые чипы Filogic 880 и Filogic 380 с поддержкой Wi-Fi 7 и высокой пропускной способностью, которые предназначены для использования в широком спектре корпоративных и потребительских устройств. Новые чипы станут одним из первых решений Wi-Fi 7 на рынке, с их помощью производители смогут предлагать продукты на основе передовых технологий.

Чип Filogic 880 изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу и представляет собой платформу с поддержкой Wi-Fi 7 на базе четырёхъядерного процессора Cortex A73, которая обеспечивает пропускную способность до 36 Гбит/с. Изделие предназначено для использования в продвинутых маршрутизаторах.

Второй новинкой стал чип Filogic 380, который также изготавливается по техпроцессу 6 нм и предназначается для использования в смартфонах, планшетных компьютерах, телевизорах, ТВ-приставках и другой технике. Изделие обеспечит подключение к сетям в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц с поддержкой ширины канала до 320 МГц и скорости до 5 Гбит/с на канале. Сообщается о поддержке 2х2 MIMO и Bluetooth 5.3.

«Наши решения для беспроводной связи предназначены для обеспечения максимальной производительности с использованием передовых технологий и отражают стремление MediaTek к стимулированию ускоренного внедрения Wi-Fi 7 на новых рынках. С помощью Filogic 880 и Filogic 380 наши клиенты обеспечат быстрое, надёжное и устойчивое подключение, чтобы соответствовать растущим потребностям отрасли», — считает корпоративный вице-президент MediaTek Алан Хсу (Alan Hsu).

Напомним, финальная версия стандарта Wi-Fi 7 ещё не была сертифицирована. Уже сейчас ключевые характеристики стандарта известны, но появление его финальной версии ожидается только в 2024 году. Это означает, что потребительские устройства с поддержкой Wi-Fi 7 появятся на рынке только через несколько лет.