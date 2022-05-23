Kingston представила IronKey Vault Privacy 80 — внешний SSD с сенсорным экраном и криптографической защитой

Компания Kingston представила серию внешних твердотельных накопителей IronKey Vault Privacy 80 External SSD (VP80ES), обладающих расширенными функциями безопасности. В серию входят накопители объёмом 480, 960 и 1920 Гбайт, оснащённые интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Компания заявляет для новинок скорость чтения и записи до 250 Мбайт/с, наличие сенсорного экрана, сертификацию FIPS 197 с 256-битным шифрованием XTS-AES и поддержку опции с несколькими паролями (администратора/пользователя) с режимами PIN-кода и парольной фразы.

Размеры накопителей составляют 122,5 × 84,2 × 18,5 мм. Заявляется поддержка операционных систем Microsoft Windows, macOS, Linux, Chrome OS или любой другой, работающей с устройствами хранения данных по интерфейсу USB.

Компания предлагает на представленные новинки трёх летнюю гарантию. Цены устройств производитель не указал.