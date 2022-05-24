ASUS представила 27-дюймовый OLED-монитор ProArt PA27DCE с разрешением 4К и откликом в 0,1 мс

Компания ASUS в рамках выставки Computex 2022 в тайваньском Тайбэе анонсировала монитор ProArt PA27DCE, выполненный на панели из органических светодиодов (OLED).

Новинка имеет размер 27 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Обеспечивается 10-битное воспроизведение цвета. Для панели заявлен 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Контрастность достигает 1 000 000:1. Время отклика матрицы — всего 0,1 мс.

Отмечается, что новинка обеспечивает очень высокое качество изображения. Говорится о поддержке HDR. Другие технические характеристики на данный момент, к сожалению, не раскрываются.

Нужно отметить, что мониторы серии ProArt разрабатываются для профессиональных пользователей — создателей контента, дизайнеров, художников-аниматоров и пр. Продажи новинки, по всей видимости, начнутся во второй половине нынешнего года. Информации об ориентировочной цене пока нет.