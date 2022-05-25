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Antec выпустила Cannon Elite — футуристичный корпус полуоткрытого типа с поддержкой двух контуров СЖО

Компания Antec выпустила компьютерный корпус полуоткрытого типа Cannon Elite. Новинка формата Full-Tower сочетает в себе футуристичный дизайн и широкие возможности для построения очень мощной игровой системы.

Источник изображений: Antec

Источник изображений: Antec

Размеры Antec Cannon Elite составляют 604 × 261 × 481 мм. Он поддерживает установку материнских плат всех форматов, вплоть до E-ATX. Его каркас выполнен из алюминиевого сплава. Внешние элементы — пластиковые. Кроме того, он получил три стеклянных панели толщиной 4 мм каждая.

Отличительной особенностью Antec Cannon Elite является поддержка установки сразу двух независимых контуров СЖО. Таким образом можно обеспечить отдельное охлаждение центрального процессора и графического ускорителя. Радиаторы можно разместить в задней и передней частях корпуса, а также за материнской платой. Производитель предусмотрел двойную внутреннюю стенку с промежутком в 33 мм.

Cannon Elite поддерживает установку 120-, 240- и 360-мм радиаторов СЖО в передней части, а также до двух радиаторов таких же типоразмеров на внутреннюю стенку. Задняя часть корпуса поддерживает установку 120-, 140-, 240-, 280-, 360- и 420-мм радиаторов. Также Cannon Elite поддерживает обычные вентиляторы. Всего можно установить 12 вентиляторов размером 120 мм или девять размером 120 мм и три — 140 мм.

В корпусе имеется четыре посадочных места для накопителей, однако в комплект поставки входят только два кронштейна для крепления: один для 3,5-дюймового носителя и один для двух 2,5-дюймовых.

Корпус позволяет установить блок питания длиной до 270 мм, видеокарты длиной до 385 мм, а вот высота кулера ограничена лишь 85 мм, что опять же подразумевает использование вместе с ним систем жидкостного охлаждения. На фронтальную панель корпуса выведены два разъёма USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, а также 3,5-мм комбинированный аудиоразъём. В комплект поставки новинки включён рейзер-переходник PCIe 4.0 для вертикальной установки видеокарты.

Antec Cannon Elite уже появился в продаже в некоторых странах Европы. Производитель оценил новинкe в 480 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: antec, компьютерный корпус
antec, компьютерный корпус
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