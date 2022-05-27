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Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF с 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем появилась в продаже по цене от $2850

Марка Galax (KFA2) начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 3090 Ti HOF, о котором впервые стало известно пару месяцев назад. Новинка выпускается в нескольких вариантах, один из которых поставляется с водоблоком системы жидкостного охлаждения (HOF OC Lab Edition).

Источник изображений: Galax

Источник изображений: Galax

По данным японского издания Hermitage Akihabara, обычная версия ускорителя, получившая массивную систему воздушного охлаждения с тремя вентиляторами, оценивается у местных продавцов примерно в $2845 (без НДС). Это значительно дороже рекомендованной стоимости эталонной GeForce RTX 3090 Ti.

Модель Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF разработана с прицелом стать одним из самых быстрых вариантов GeForce RTX 3090 Ti на рынке. Карта получила усиленную 24+4-фазную подсистему VRM и оборудована двумя 12-контактными коннекторами для дополнительного питания. Производитель указывает, что номинальный показатель энергопотребления ускорителя составляет 480 Вт, а максимальный — 516 Вт. Galax рекомендует использовать вместе с ней блок питания мощностью от 1000 Вт.

В основе видеокарты используется графический чип NVIDIA GA102-350 с 10 752 ядрами CUDA. Ускоритель получил 24 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на контакт и поддержкой интерфейса 384 бит. Заявленная максимальная частота процессора новинки составляет 1935 МГц. Для сравнения, эталонная версия GeForce RTX 3090 Ti работает с частотой до 1860 МГц. Для мгновенного автоматического разгона GeForce RTX 3090 Ti HOF оснащена специальной кнопкой, расположенной на панели видеоразъёмов. Набор последних состоит из трёх DisplayPort 1.4a и одного HDMI 2.1. Размеры видеокарты составляют 352 × 160 × 68 мм. Она поставляется со специальной алюминиевой подпоркой.

Дополнительной особенностью новинки является съёмный 4,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей HOF Panel III с разрешением 480 × 272 пикселей, который крепится к видеокарте с помощью магнитов. На него выводится полезная информация о статусе графического ускорителя: температура памяти, GPU, скорость вращения вентиляторов и т.д. Кроме того, его можно использовать для работы с программным обеспечением Galax для оверклокинга.

Как отмечалось выше, карта также будет выпускаться в версии HOF OC Lab Limited Edition с водоблоком СЖО. Её дополнительной отличительной особенностью является кастомный XOC BIOS, который позволяет сильнее завышать значения энергопотребления процессора и памяти видеокарты, по сравнению с обычной версией. Данный вариант ускорителя ориентирован на энтузиастов экстремального разгона и поэтому, весьма вероятно, будет выпускаться только в очень ограниченном количестве. Но с учётом стоимости даже обычной версии, новинку нельзя назвать «продуктом для всех».

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: galax, видеокарты, geforce rtx 3090 ti, hof
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