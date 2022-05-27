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Представлен смартфон Oppo A57 4G с процессором Helio G35 и 33-Вт зарядкой

Китайская компания Oppo анонсировала смартфон среднего уровня A57 4G, построенный на аппаратной платформе MediaTek. Новинка функционирует под управлением операционной системы ColorOS 12.1 на основе Android 12.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

Применён процессор Helio G35, который объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE.

Смартфон оборудован экраном с небольшим вырезом в верхней части под одинарную камеру с 8-мегапиксельным сенсором. Дисплей имеет размер 6,56 дюйма по диагонали, обладает разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц.

В тыльной части располагается двойная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным модулем для получения информации о глубине сцены. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани.

Аппарат несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Цена — около 160 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
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