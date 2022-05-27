Представлен смартфон Oppo A57 4G с процессором Helio G35 и 33-Вт зарядкой

Китайская компания Oppo анонсировала смартфон среднего уровня A57 4G, построенный на аппаратной платформе MediaTek. Новинка функционирует под управлением операционной системы ColorOS 12.1 на основе Android 12.

Применён процессор Helio G35, который объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE.

Смартфон оборудован экраном с небольшим вырезом в верхней части под одинарную камеру с 8-мегапиксельным сенсором. Дисплей имеет размер 6,56 дюйма по диагонали, обладает разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц.

В тыльной части располагается двойная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным модулем для получения информации о глубине сцены. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани.

Аппарат несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Цена — около 160 долларов США.