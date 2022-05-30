Вышел смартфон Vivo Y33e 5G на процессоре Dimensity 700 за $195

Дебютировал смартфон среднего уровня Vivo Y33e 5G на аппаратной платформе MediaTek. Устройство оснащено 6,51-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 720 × 1600 точек и частотой обновления 60 Гц.

Установлен процессор Dimensity 700. Он содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Смартфон располагает слотом microSD, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч, боковым сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников.

Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера. Тыльная камера получила 13-мегапиксельный основной блок и 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки.

Применена операционная система OriginOS Ocean на основе Android 12. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 195 долларов США.