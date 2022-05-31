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MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц

Компания MSI расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель Optix G274RW. Новинка ориентирована на пользователей, увлекающихся играми.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Применена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали. Она обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Панель имеет частоту обновления 170 Гц, а время отклика MPRT равно 1 мс. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1. Динамическая контрастность — 100 000 000:1.

Заявлен 135-процентный охват цветового пространства sRGB и 92-процентный охват пространства DCI-P3. Говорится о совместимости с технологией G-Sync, которая помогает избавиться от разрывов кадра и повысить плавность изображения.

Есть интерфейсы DisplayPort 1.2а, HDMI 2.0 (×2) и стандартное аудиогнездо. Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также высоту по отношению к поверхности стола.

Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент нет.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: msi, монитор, игровой монитор
msi, монитор, игровой монитор
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