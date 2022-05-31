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Razer представила обновлённую серию игровых гарнитур Barracuda с поддержкой «умного» Bluetooth

Razer представила новые игровые гарнитуры Barracuda, Barracuda X и Barracuda Pro, которые по сравнению в вышедшей в прошлом году моделью Barracuda X 2021 получили ряд новых функций, включая поддержку Bluetooth с «умным» переключением между устройствами.

Источник изображений: Razer

Источник изображений: Razer

Новинки можно использовать с iPhone и практически с любым другим устройством, причём пользователю не придётся вручную переключаться между соединениями, когда телефонный звонок прерывает игровую сессию. Также есть возможность беспроводного соединения на частоте 2,4 ГГц с помощью адаптера с разъёмом USB Type-C, как и у прошлогодней модели Barracuda X. Также есть опция подключения к устройству с помощью провода через 3,5-мм разъём. Продолжительность автономной работы Barracuda X составляет 50 часов, остальных двух моделей — 40 часов.

Анонсированные модели в основном отличаются качеством звука. Флагман серии — модель Barracuda Pro (на фото выше) — оснащена 50-мм драйверами TriForce Bio-Cellulose, поддерживает технологии THX AAA (THX Achromatic Audio Amplifier), THX Spatial Audio и гибридное активное шумоподавление. У базовой модели Barracuda титановые 50-мм драйверы, но нет усилителя и поддержки активного шумоподавления. В свою очередь, обновлённая модель Barracuda X (на фото ниже) получила 40-мм драйверы, съёмный кардиоидный микрофон и поддержку 7.1-канального объёмного звука.

Анонсированные новинки уже поступили в продажу. Стоимость модели Barracuda X равна $100, Barracuda — $160, Barracuda Pro — $250.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: razer, barracuda, игровая гарнитура
razer, barracuda, игровая гарнитура
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