Buick провёл ребрендинг, анонсировал первый электромобиль и показал изящный концепт Wildcat

Культовый американский автопроизводитель Buick, являющийся дочерним предприятием General Motors, объявил о ряде серьёзных изменений, призванных подчеркнуть его переход на выпуск электромобилей. Бренд представил новый логотип, а также объявил, что первый электромобиль Buick выйдет на рынок Северной Америки в 2024 году.

Вместе с этим автопроизводитель объявил о намерении к концу десятилетия полностью перейти на производство электромобилей, которые в знак уважения к прошлому компании будут носить имя Electra. Buick стал последним из четырёх принадлежащих GM брендов, объявивших о планах по электрификации выпускаемых авто. Помимо Buick GM принадлежат Chevrolet, GMC и Cadillac.

«Бренд Buick стремится к полностью электрическому будущему к концу этого десятилетия. Новый логотип Buick, использование серии Electra и новый дизайн наших будущих продуктов изменят бренд», — заявил вице-президент Buick Дункан Олдред (Duncan Aldred).

Помимо нового логотипа Buick показала концепт-кар Wildcat, который должен задать направление дальнейшего развития и показать, как будут выглядеть будущие электрокары бренда. Изящное спортивное купе с плавными линия демонстрирует желание автопроизводителя двигаться вперёд.

Названия Wildcat и Electra использовались Buick в прошлом. Полноразмерный седан Wildcat выпускался в период с 1963 по 1970 годы, тогда как модели Electra сходили с конвейера с середины 1950-х годов по 1990 год. Electra также был флагманским седаном Buick на протяжении длительного времени.