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В Подмосковье заработала система распознавания силуэтов

Компания NtechLab начала разворачивать в Подмосковье и ещё двух регионах систему распознавания силуэтов людей и платформу для анализа данных. Система предназначена для поддержания правопорядка и отслеживания загруженности в общественных местах. Доступ к ней получат правоохранительные органы и адвокаты.

Источник изображения: Jeswin Thomas / pixabay.com

Источник изображения: Jeswin Thomas / pixabay.com

О внедрении системы распознавания силуэтов сообщил «Коммерсантъ», однако журналистам издания пока не удалось выяснить, в каких именно регионах, помимо Московской области, она появилась. В NtechLab уточнили, что платформа работает с обезличенными данными, а в её основу легли алгоритмы искусственного интеллекта. К настоящему моменту она уже запущена на 200 объектах, и это преимущественно места массового скопления людей: парки, спортивные и культурные объекты, остановки общественного транспорта и медицинские учреждения. Система помогает собирать данные о загруженности объектов, идентифицируя и отслеживая силуэты людей в общем потоке и сохраняя обезличенную информацию в формате электронных таблиц и аналитических отчётов — заказчик сам устанавливает время, после которого собранные данные удаляются.

Коммерческий директор NtechLab Ирина Кривенкова рассказала, что система, например, может обрабатывать данные с камер на остановках общественного транспорта, чтобы потом можно было эффективнее планировать маршруты. А заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев указал на то, что платформа окажется полезной и в обеспечении безопасности граждан, а доступ к ней получат сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, управляющие и страховые компании.

NtechLab с 2020 года работает с московской мэрией, поставляя системы видеоаналитики, — к настоящему моменту в столице установлены 213 тыс. камер. В Подмосковье, как ранее сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, их пока 82 тыс., и ещё 25 тыс. появятся до конца года. Системой видеонаблюдения с распознаванием лиц планируют оборудовать не менее 20 тыс. подъездов.

Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков пояснил «Коммерсанту», что подобные технологии сейчас в тренде, и «разнообразие кейсов использования» будет способствовать их дальнейшему распространению. Единственным сдерживающим фактором может стать дефицит вычислительных мощностей из-за украинских событий.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: видеонаблюдение, подмосковье, ntechlab
видеонаблюдение, подмосковье, ntechlab
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