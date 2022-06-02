Компания Oukitel выпустила защищённый смартфон WP19. Особенность новинки — внушительный аккумулятор ёмкостью 21 000 мA·ч. Производитель заявляет, что одной зарядки батареи хватит на 122 часа звонков, до 123 часов прослушивания музыки, до 36 часов просмотра видео или до 2252 часов (94 дней) работы в режиме ожидания.

Устройство получило 6,78-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Заявлено наличие 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт постоянной памяти. В основе аппарата используется MediaTek Helio G95 — восьмиядерный чип, изготавливающийся по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Arm Cortex-A76 с частотой 2050 МГц и шесть ядер Arm Cortex-A55 с частотой 2000 МГц. Кроме того, чип оснащён графическим ядром Mali-G76 с частотой 900 МГц.

Основной блок камер устройства получил 64-Мп сенсор. Компанию ему составляют 2-Мп макрокамера и 20-Мп датчик Sony Night Vision IR с поддержкой ночного видения. На фронтальной стороне устройства расположился 16-Мп датчик селфи-камеры.

Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт с 4G, имеет модули NFC и Bluetooth 5.0. Также имеется 3,5-мм аудиоразъём. Корпус аппарата имеет сертификаты защиты IP68 и IP69K/MIL-STD-810G. Oukitel WP19 работает под управлением операционной системы Android 12.

Смартфон поставляется с быстрым зарядным устройством мощностью 27 Вт. Правда при такой ёмкости батареи её полная зарядка займёт 4 часа.

Новинка уже доступна в продаже на AliExpress, где оценивается примерно в 45 тысяч рублей по текущему курсу.