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Creative выпустила беспроводные наушники Zen Hybrid с активным шумоподавлением

Компания Creative Technology выпустила беспроводные наушники закрытого типа Creative Zen Hybrid с технологией активного шумоподавления. В каждом наушнике применяются микрофоны с прямой и обратной связью. В результате отфильтровывается до 95 % окружающего шума, что позволяет пользователям полностью погрузиться в прослушивание музыки или подкастов.

Источник изображений: Creative

Источник изображений: Creative

Creative Zen Hybrid оснащены 40-мм динамиками с неодимовыми магнитами. Проработать новинка сможет до 37 часов без активной функции шумоподавления или до 27 часов при её активации. Пять минут зарядки батареи устройства обеспечат до 5 часов воспроизведения музыки. Наушники имеют складную конструкцию, а все органы управления расположены с правой стороны и легко определяются на ощупь.

Производитель отмечает, что Creative Zen Hybrid имеют режим Ambient Mode, который позволяет пользователю быть в курсе происходящего вокруг, не снимая наушников, например, при прослушивании объявлений на вокзале, заказе в кафе или просто для обеспечения бдительности на оживлённых улицах. Новинка имеет встроенный микрофон с шумоподавлением, который можно использовать для звонков.

Беспроводные наушники Creative Zen Hybrid уже появились в продаже в официальном онлайн-магазине Creative. Компания оценила новинку в 110 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: creative, беспроводные наушники
creative, беспроводные наушники
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