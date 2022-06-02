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Motorola выпустит смартфон Moto G52 на базе Snapdragon 480+ с поддержкой 5G, дисплеем 120 Гц и камерой на 50 Мп

В составе серии смартфонов Motorola Moto G есть модели как с поддержкой стандарта 4G, так и с поддержкой 5G. Представленный пару месяцев назад Moto G52 был лишён поддержки связи нового поколения, поскольку его чипсет Snapdragon 680 не умеет с ним работать. Готовящаяся к выпуску модель Motorola Moto G62 получит поддержку 5G, но будет основана на не самом производительном чипсете.

Источник изображений: WinFuture.de

Источник изображений: WinFuture.de

По данным издания WinFuture, Moto G62 получит Snapdragon 480+. Точно такой же использовался в прошлогоднем Moto G51 5G. Это восьмиядерный чипсет, изготавливающийся по 8-нм техпроцессу. Он имеет два ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) с частотой 2200 МГц и шесть ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц. В чипе также использует графическое ядро Adreno 619. Устройство получит 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. Последнюю можно будет расшить с помощью карты памяти micro SD.

Модель Moto G62 предложит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080 × 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Весьма вероятно, что это будет матрица AMOLED, поскольку на снимках устройства не виден физический сканер отпечатков пальцев — значит он скрыт под экраном.

На фронтальной стороне аппарата расположится 16-Мп датчик селфи-камеры. Главный блок получит 50-Мп основной сенсор, 8-Мп широкоугольную камеру, а также 2-Мп датчик глубины сцены. Основная камера, вероятнее всего, позволит снимать видео в разрешении не выше 1080p, поскольку чипсет Snapdragon 480+ не поддерживает разрешение 4K.

Ёмкость батареи устройства составит 5000 мA·ч. Новинка будет комплектоваться быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Ожидаемая стоимость Motorola Moto G62 составит ниже 300 евро. О том, когда новинку анонсируют, пока неизвестно.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, смартфон, snapdragon 480 plus
motorola, смартфон, snapdragon 480 plus
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