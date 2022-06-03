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Смарт-часы Amazfit Bip 3 с 1,69-дюймовым экраном и поддержкой измерения уровня кислорода в крови оценены в $60

Amazfit анонсировал новые смарт-часы Bip 3, которые станут продолжением линейки доступных устройств бренда. Новинка имеет в оснащении большой прямоугольный дисплей, а также поддерживает функцию измерения уровня кислорода в крови.

Источник изображений: Amazon

Источник изображений: Amazon

Гаджет получил 1,69-дюймовый LCD-дисплей. Помимо функции измерения содержания уровня кислорода в крови часы оснащены датчиком измерения частоты сердечных сокращений и встроенным GPS-приёмником. Поддерживаются функции отслеживания уровня стресса и качества сна.

Корпус Bip 3 обеспечивает водонепроницаемость по стандарту 5 ATM. Устройство поддерживает более 60 разных тренировок, что будет полезно для людей, которые регулярно занимаются спортом. Источником питания служит аккумуляторная батарея на 280 мА·ч, которая обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки.

Пользователям Bip 3 будут доступны десятки разных циферблатов и несколько фирменных виджетов. В продажу поступят часы в разном цветовом исполнении. Розничная стоимость смарт-часов Amazfit Bip 3 составляет около $60.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: bip 3, amazfit, смарт-часы
bip 3, amazfit, смарт-часы
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