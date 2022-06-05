Будущий бюджетный смартфон Moto g Go засветился на рендере

В Сети появились рендеры Moto g Go, опубликованные инсайдером Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore). Судя по рендерам, новинка выполнена в ретростиле и относится к бюджетной категории.

Смартфон оснащён сенсорным экраном с широкими рамками и большим «подбородком» в нижней части, что характерно для бюджетных устройств. По всей видимости, для дисплея используется ЖК-панель. В его верхней части имеется каплевидный вырез, в котором находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера смартфона включает 13-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины сцены или макросъёмки.

В верхней части Moto g Go находится 3,5-мм аудиоразъём, в нижней части — микрофон, решётка динамика и порт USB Type-C. Можно предположить, что смартфон получит чипсет начального уровня от UNISOC, оперативную память ёмкостью 2 Гбайт и более и предустановленную операционную систему Android Go.

7 июня в Индии состоится мероприятие Motorola, на котором, как предполагается, представят смартфон Moto G82. Вполне возможно, что вместе с ним будет анонсирован Moto g Go.