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Смартфон Motorola Moto Edge 2022 получит 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц

Согласно сообщениям информированных источников, в этом году в третьем квартале Motorola выпустит смартфон Moto Edge 2022 (кодовое имя — Dubai+), который придёт на смену прошлогодней модели. Ресурс 91Mobiles и авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), также известный под ником OnLeaks, опубликовали рендеры новинки, дающие представление о её дизайне.

Источник изображений: 91mobiles.com

Источник изображений: 91mobiles.com

Как утверждает инсайдер, Motorola Moto Edge 2022 оснащён 6,5-дюймовым дисплеем pOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой стилуса. В центре верхней части дисплея находится отверстие, в котором размещена 32-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели находится тройная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), 13-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным датчиком определения глубины сцены.

На правой боковой панели находится клавиша регулировки громкости и кнопка питания. В нижней части корпуса размещён порт USB-C. Также спецификации смартфона включают динамик, микрофон и слот для SIM-карты.

Motorola Moto Edge 2022 получит чип MediaTek MT6879 вместе с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Толщина корпуса — 8,2 мм (10,1 мм с учётом выступа камеры). Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
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