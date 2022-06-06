ViewSonic представила сенсорный монитор ID2456 для бизнеса и образования

Компания ViewSonic расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель ID2456. Новинка предназначена для использования прежде всего в образовательном секторе и бизнес-сфере.

Применена технология PCAP — Projected Capacitive. Поддерживается сенсорное управление с возможностью распознавания до десяти одновременных прикосновений. Возможно управление при помощи специального активного пера с 4096 уровнями силы нажатия.

Дисплей имеет размер 23,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD). Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Заявлен 120-процентный охват цветового пространства sRGB.

В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 3 Вт каждый, концентратор USB 3.0, интерфейс HDMI. Подставка позволяет регулировать угол наклона в диапазоне 15–70 градусов.