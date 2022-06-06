EIZO выпустила 27-дюймовый монитор FlexScan EV2781 с портом USB Type-C

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью FlexScan EV2781, которая подходит для повседневной работы в офисе или на дому. Новинка будет предлагаться в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.

В основу положена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 2560 × 1440 пикселей, что соответствует формату WQHD. Время отклика GtG равно 5 мс.

Панель обладает яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Снижению усталости глаз способствуют технологии устранения мерцания и сокращения интенсивности вредного излучения в синей части спектра.

Монитор наделён портом USB Type-C с возможностью подачи до 70 Вт энергии на подсоединённое устройство. Таким образом, при помощи единственного кабеля можно подключить портативный компьютер для подачи питания и обмена данными.

Кроме того, есть интерфейсы DisplayPort и HDMI, концентратор USB 3.1 Gen 1 Type-A с четырьмя портами и стандартное аудиогнездо. В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 1 Вт каждый.

Новинка будет предлагаться с подставкой FlexStand и без. В первом случае возможен полный спектр регулировок, включая перевод из альбомной ориентации в портретную.