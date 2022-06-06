Смартфон Nothing Phone (1) будет оснащён 6,55-дюймовым дисплеем формата Full HD+

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о смартфоне Nothing Phone (1) — первом сотовом аппарате молодой компании Nothing, основанной соучредителем OnePlus Карлом Пэем (Carl Pei).

Ранее сообщалось, что устройство получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7-й серии, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки.

Свежая информация касается характеристик дисплея. Сообщатся, что его размер составит 6,55 дюйма по диагонали, разрешение — 1080 × 2400 пикселей (формат Full HD+). Экран будет выполнен по технологии OLED. Частота обновления — 90 или 120 Гц.

Программная составляющая Nothing Phone (1) — операционная система Nothing OS на основе Android 12. Для неё обещаны обновления в течение трёх лет. Официальная презентация аппарата ожидается 21 июля. Цена не превысит 500 евро.