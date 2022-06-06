Программное обеспечение займёт ключевое место на предстоящей конференции WWDC 2022

Сегодня в 20:00 по московскому времени генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) откроет ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022, которая продлится несколько дней и преимущественно будет проходить в онлайн-формате. Ожидается, что компания сосредоточится на презентации программных новинок, поскольку инвесторы обеспокоены замедлением продаж гаджетов, растущей инфляцией и возможным возвращением пандемии коронавируса.

Два года назад, когда глобальная пандемия нарушила привычный образ жизни людей по всему миру, Apple помогла задать тон виртуальным мероприятиям, переведя свою ежегодную конференцию в виртуальное пространство. Вместе с этим компания сумела добиться рекордной прибыли, поскольку из-за перехода на удалённую работу и обучение люди активно скупали ноутбуки, смартфоны и планшетные компьютеры. Объём продаж iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G) принёс Apple в прошлом финансовом году, который для компании закончился в сентябре, рекордные $191 млрд.

Ожидается, что из-за дефицита комплектующих и приостановки работы заводов в Китае, что обусловлено новыми вспышками коронавирусной инфекции, продажи iPhone в текущем квартале останутся на одном уровне по сравнению с предыдущим трёхмесячным отрезком. Аналитики, принявшие участие в опросе FactSet, прогнозируют, что доход Apple от продажи iPhone в этом финансовом году вырастет только на 6,2 %, тогда как годом ранее рост составил 39 %.

По мнению аналитиков, наибольший рост дохода Apple в этом году будет наблюдаться в категории услуг, куда входят средства, получаемые от App Store и рекламного бизнеса компании. Ожидается, что продажи услуг вырастут на 17 % до $80 млрд. Это больше, чем совокупные продажи планшетов iPad и компьютеров Mac, второй по прибыльности бизнес Apple, уступающий только iPhone. Значительная часть бизнеса приходится на игры, продаваемые через App Store.

Видеоигры могут стать важной частью будущего продукта Apple. Уже давно ходят слухи о намерении компании выпустить гарнитуру смешанной реальности, для которой игровой контент будет крайне востребованным. Хотя аналитики не ожидают, что Apple анонсирует гарнитуру в рамках нынешнего мероприятия, вполне может быть, что она будет упомянута в ходе конференции. Вероятнее всего, анонс этого устройства состоится позднее в этом году, а его серийное производство запустят к концу этого или в начале следующего года.

В рамках WWDC 2022 широкой публике может быть представлен новый ноутбук MacBook Air на базе фирменного процессора Apple M2. Однако основное внимание будет уделяться программным продуктам, таким как iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 и tvOS 16.