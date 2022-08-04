Oppo представила смартфон Reno8 Z 5G с чипом Snapdragon 695 и 64-Мп камерой за $360

Китайская компания Oppo, как и ожидалось, анонсировала смартфон среднего уровня Reno8 Z 5G с процессором Qualcomm и операционной системой ColorOS 12.1 на основе Android 12.

Аппарат оборудован экраном Full HD+ с диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 60 Гц. В левом верхнем углу этой панели имеется отверстие для фронтальной камеры с 16-мегапиксельным сенсором (f/2,4). В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Тыльная камера получила трёхкомпонентную конфигурацию. Основной 64-мегапиксельный блок дополнен 2-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным датчиком для сбора сведений о глубине сцены.

Установлен процессор Snapdragon 695, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Есть адаптеры Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает 33-ваттную зарядку. Ориентировочная цена новинки — $360.