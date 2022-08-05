Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт

Индия планирует стать мировым лидером не только по площади солнечных электростанций, но также одной из первых в мире по площади плавучих солнечных электростанций. На днях в стране заключено соглашение о создании крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции мощностью 600 МВт — это на порядок мощнее, чем созданные до сих пор системы. Огромные солнечные поля на воде дадут электричество и сберегут воду от интенсивного испарения, что важно для жизни в период засухи.

Кроме того, размещение солнечных панелей на воде позволяет сгладить суточные температурные колебания панелей и оборудования, что увеличивает срок их жизни. Также вода прямо охлаждает панели, как и обычно прохладный ветерок над ней, а это путь к сохранению высокой эффективности панелей в процессе преобразования света в электричество.

Реализация нового проекта — Omkareshwar Floating Solar — будет проходить в два этапа. На первом этапе компании-подрядчики AMP Energy, NHDC и SJVN введут в строй три блока плавучей электростанции общей мощностью 278 МВт. После этого управляющая проектом компания — Rewa Ultra Mega Solar Limited (RUMSL) — выберет подрядчиков для реализации второго этапа, в ходе которого будет введено в строй ещё свыше 300 МВт панелей.

Строительство плавучей электростанции оценивается в 30 млрд индийских рупий, что эквивалентно $378,7 млн. Станция будет построена на водохранилище Омкарешвар в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.

У индийских операторов богатый опыт управления плавучими солнечными станциями. В прошлом месяце, например, индийская компания NTPC завершила монтаж солнечных панелей мощностью 100 МВт на водохранилище в городе Рамагундам в штате Телангана на юге страны. Площадь плавучего объекта составила 243 га. Объём испаряемой воды снизился на 70 % или на 2 млрд м3 в год. Эта же компания ранее уже ввела в строй две плавучие станции в других частях страны: одну мощностью 25 МВт, другую — 92 МВт.

Кроме солнечных электростанций на озёрах и водохранилищах активно развивается направление морских плавучих солнечных электростанций. В этом лидирует Сингапур, хотя другие страны Юго-Восточной Азии стараются следовать тем же маршрутом. Моря вокруг хватает с избытком, хотя волны усложняют задачу инженерам.