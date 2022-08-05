Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022

Чен Цзинь (Chen Jin), генеральный менеджер китайского подразделения Lenovo Mobile, опубликовал свежий тизер, намекающий на новую дату презентации флагманских смартфонов Moto Razr 2022 и Moto X30 Pro.

Изначально анонс названных аппаратов был намечен на 2 августа. Однако за несколько часов до начала презентации Motorola без объяснения причин неожиданно её отменила. И вот теперь стало известно, что компания определилась с новой датой мероприятия.

На опубликованном тизере показан смартфон-раскладушка Moto Razr 2022. На его внешнем экране отображается дата — 11 августа: наблюдатели полагают, что именно в этот день состоится дебют долгожданных новинок.

По имеющейся информации, оба смартфона будут нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с восемью ядрами, работающими на тактовой частоте до 3,2 ГГц. Модель Moto Razr 2022 получит гибкий 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400 × 1080 точек (Full HD+) и основную 50-Мп камеру. В продажу поступят версии с 8, 12 и 18 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128, 256 и 512 Гбайт.

Moto X30 Pro, в свою очередь, станет первым в мире аппаратом с 200-Мп камерой. Этому устройству приписывают наличие 6,73-дюймового экрана Full HD+ AMOLED с частотой обновления до 144 Гц, 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 256 Гбайт.