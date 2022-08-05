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В России представлен смартфон TECNO Spark 9 Pro с чипом Helio G85 и 50-Мп камерой за 15 990 рублей

На правах рекламы

Бренд TECNO анонсировал на российском рынке молодёжный смартфон Spark 9 Pro, оборудованный 6,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Продажи новинки начнутся в предстоящий понедельник, 8 августа, а цена составит 15 990 рублей.

Источник изображений: TECNO

Источник изображений: TECNO

Аппарат несёт на борту процессор MediaTek Helio G85, который содержит восемь ядер с частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G52 и модем 4G. Имеется функция повышения производительности Super Boost 2.0. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 128 Гбайт.

В каплевидном вырезе в верхней части экрана располагается 32-мегапиксельная фронтальная камера с двойной вспышкой и режимом создания портретных снимков (эффекта боке).

Тройная тыльная камера получила 50-мегапиксельный основной сенсор с возможностью объединения четырёх пикселей размером 0,64 мкм в один большой пиксель размером 1,28 мкм: это позволяет захватывать больше света и получать более яркие и светлые фотографии. Кроме того, присутствуют 2-мегапиксельный портретный блок и AI-модуль. Упомянут режим Super Night Mode 3.0: с помощью искусственного интеллекта и алгоритма оптимизации слияния нескольких кадров получаются яркие детализированные ночные снимки.

Смартфон располагает боковым сканером отпечатков пальцев. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Установлена операционная система Android 12. Габариты составляют 164,18 × 75,6 × 8,42 мм.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: tecno, tecno mobile, смартфон
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