LG представила планшет Ultra Tab с экраном 2К, чипом Snapdragon 680 и прочным корпусом

Компания LG анонсировала планшетный компьютер среднего уровня Ultra Tab под управлением операционной системы Android 12. Новинка, выполненная в цвете Charcoal Gray, уже доступна для заказа по ориентировочной цене $330.

Гаджет оборудован 10,35-дюймовым дисплеем IPS формата 2К с разрешением 2000 × 1200 точек и частотой обновления 60 Гц. Взаимодействовать с панелью можно при помощи специального пера Wacom AES 2.0, которое позволяет рисовать и делать рукописные заметки.

Применён процессор Snapdragon 680 разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 64 Гбайт данных. Дополнительно можно установить карту microSD.

Планшет заключён в корпус повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. В оснащение входят четыре динамика, фронтальная 5-мегапиксельная камера и тыльная камера с 8-мегапиксельным сенсором. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1. Габариты составляют 247,6 × 157,3 × 7,1 мм, вес — 458 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 27,1 Вт·ч.