Вышел кнопочный телефон Nokia 110 4G (2022) с FM-радио и фонариком за €20

Дебютировал бюджетный мобильный телефон Nokia 110 4G (2022) с возможностью работы в сотовых сетях четвёртого поколения LTE. Новинка предлагается в чёрном, синем и золотисто-розовом цветах по цене всего около 20 евро.

Аппарат получил классическую моноблочную конструкцию с буквенно-цифровой клавиатурой, расположенной под небольшим цветным дисплеем. Есть тыльная камера, но её разрешение составляет только 0,3 млн пикселей.

Телефон оснащён фонариком, FM-тюнером и 3,5-мм гнездом для наушников. Предусмотрены МР3-плеер и игры, включая «Змейку». Для хранения музыкальных композиций может применяться карта microSD ёмкостью до 32 Гбайт: этого объёма хватит для записи приблизительно 8000 треков.

Новинка получает питание от аккумулятора ёмкостью 1000 мА·ч, заряда которого, как утверждается, будет достаточно для месяца пребывания в режиме ожидания вызова. Возможна установка двух SIM-карт.