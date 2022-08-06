3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Вышел кнопочный телефон Nokia 110 4G (20...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Вышел кнопочный телефон Nokia 110 4G (2022) с FM-радио и фонариком за €20

Дебютировал бюджетный мобильный телефон Nokia 110 4G (2022) с возможностью работы в сотовых сетях четвёртого поколения LTE. Новинка предлагается в чёрном, синем и золотисто-розовом цветах по цене всего около 20 евро.

Источник изображений: Nokia

Источник изображений: Nokia

Аппарат получил классическую моноблочную конструкцию с буквенно-цифровой клавиатурой, расположенной под небольшим цветным дисплеем. Есть тыльная камера, но её разрешение составляет только 0,3 млн пикселей.

Телефон оснащён фонариком, FM-тюнером и 3,5-мм гнездом для наушников. Предусмотрены МР3-плеер и игры, включая «Змейку». Для хранения музыкальных композиций может применяться карта microSD ёмкостью до 32 Гбайт: этого объёма хватит для записи приблизительно 8000 треков.

Новинка получает питание от аккумулятора ёмкостью 1000 мА·ч, заряда которого, как утверждается, будет достаточно для месяца пребывания в режиме ожидания вызова. Возможна установка двух SIM-карт.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены кнопочные телефоны Nokia 2660 Flip и 8210 с процессорами Unisoc и поддержкой 4G
Представлен планшет Nokia T10 с 8" дисплеем, чипом Unisoc и поддержкой LTE
Представлен смартфон Nokia G11 Plus с 90-Гц дисплеем и 50-Мп камерой
Qualcomm и Samsung расширили стратегическое партнёрство до 2030 года
Смартфон-хамелеон Vivo V25 Pro получит чип Dimensity 1300 и 120-Гц дисплей
Motorola показала Moto X30 Pro — первый смартфон с 200-Мп камерой
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nokia, телефон
nokia, телефон
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 52
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 7
Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 6
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные ещё раз окончательно развенчали миф о квантовом превосходстве системы Google Sycamore
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
Астрономы зафиксировали один из мощнейших выбросов энергии — столкнулись две мёртвые звезды
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
В России вышли прочные смарт-часы Amazfit T-Rex 2 с GPS по цене 16 990 рублей
В GitHub нашли более 35 тыс. клонов популярных библиотек с вредоносными элементами 4 ч.
В Instagram появится поддержка вертикальных фото 5 ч.
Новая статья: Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия 15 ч.
На gamescom 2022 привезут первую полноценную демонстрацию геймплея космической стратегии Homeworld 3 17 ч.
С игроков Overwatch 2 всё-таки не станут требовать по $45 за облик для персонажа 18 ч.
Консольный дебют психоделического шутера Post Void отложили до сентября 18 ч.
Видео: визуальные улучшения для создания неповторимой атмосферы матча в новой демонстрации FIFA 23 19 ч.
Авторы NBA 2K23 рассказали о геймплейных нововведениях — часть из них будут эксклюзивами консолей нынешнего поколения 20 ч.
Подписчики YouTube Premium смогут приближать изображение в мобильном приложении 20 ч.
Microsoft начала тестировать семейную версию Xbox Game Pass — одна подписка на 5 человек 20 ч.
Samsung начнёт выпуск полупроводниковых компонентов во Вьетнаме уже в 2023 году 2 ч.
Новый компьютерный центр Бостонского университета получит экологичный климат-контроль всего здания благодаря энергии недр 2 ч.
OnePlus выпустит доступные смарт-часы Nord Watch с пульсоксиметром 2 ч.
Apple запустит производство iPhone 14 одновременно в Китае и Индии 2 ч.
Больше всего в Европе бюджетных средств на НИОКР выделяется в Швейцарии, Норвегии и Люксембурге 3 ч.
Amazon получит в своё распоряжение планы миллионов домов благодаря  поглощению iRobot 3 ч.
Дробление акций Tesla назначено на 25 августа 4 ч.
Ракета NASA SLS отправится на стартовую площадку 18 августа — запуск к Луне намечен на 29 августа 5 ч.
Вышел 4К-монитор ASUS VP289Q Eye Care с поддержкой HDR-10 5 ч.
Близится выпуск смартфона Redmi K50 Extreme Edition с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 5 ч.