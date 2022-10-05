SanDisk выпустила Professional Pro-G40 — защищённый внешний SSD с Thunderbolt 3, IP68 и скоростью до 2700 Мбайт/с

Принадлежащая Western Digital компания SanDisk представила внешний защищённый твердотельный накопитель Professional Pro-G40. Новинка использует скоростной разъём Thunderbolt 3 в качестве интерфейса для подключения.

Внешний накопитель SanDisk Professional Pro-G40 имеет защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Компания заявляет, что накопитель способен выдерживать оказываемое на него давление до 1,8 тонны. Кроме того, он может выдержать падение с высоты трёх метров на бетонный пол с ковровым покрытием. К сожалению, производитель не указывает из каких материалов выполнен корпус накопителя.

Поддержка интерфейсов Thunderbolt 3 (скорость передачи 40 Гбит/с) и USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) обеспечивает для SanDisk Pro-G40 скорость чтения при передаче данных до 2700 Мбайт/с и скорость записи до 1900 Мбайт/с. Для примера, файл объёмом 50 Гбайт накопитель сможет передать всего за 30 секунд.

Накопитель SanDisk Professional Pro-G40 предлагается в объёмах 1 и 2 Тбайт. Он будет доступен в фирменном магазине Western Digital. Версия на 1 Тбайт оценивается производителем в $480.