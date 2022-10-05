3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... SanDisk выпустила Professional Pro-G40 —...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SanDisk выпустила Professional Pro-G40 — защищённый внешний SSD с Thunderbolt 3, IP68 и скоростью до 2700 Мбайт/с

Принадлежащая Western Digital компания SanDisk представила внешний защищённый твердотельный накопитель Professional Pro-G40. Новинка использует скоростной разъём Thunderbolt 3 в качестве интерфейса для подключения.

Источник изображений: Sandisk

Источник изображений: SanDisk

Внешний накопитель SanDisk Professional Pro-G40 имеет защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Компания заявляет, что накопитель способен выдерживать оказываемое на него давление до 1,8 тонны. Кроме того, он может выдержать падение с высоты трёх метров на бетонный пол с ковровым покрытием. К сожалению, производитель не указывает из каких материалов выполнен корпус накопителя.

Поддержка интерфейсов Thunderbolt 3 (скорость передачи 40 Гбит/с) и USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) обеспечивает для SanDisk Pro-G40 скорость чтения при передаче данных до 2700 Мбайт/с и скорость записи до 1900 Мбайт/с. Для примера, файл объёмом 50 Гбайт накопитель сможет передать всего за 30 секунд.

Накопитель SanDisk Professional Pro-G40 предлагается в объёмах 1 и 2 Тбайт. Он будет доступен в фирменном магазине Western Digital. Версия на 1 Тбайт оценивается производителем в $480.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Индустрия готовится к обвалу цен на SSD к концу года — память 3D NAND подешевеет на 15-20 %
MSI анонсировала SSD Spatium M570 — PCIe 5.0 и скорость чтения выше 12 Гбайт/с
Sony показала накопители Nextorage с интерфейсом PCIe 5.0 и скоростью до 10 000 Мбайт/с
TeamGroup представила твердотельные накопители MP44L M.2 с графеновой наклейкой-радиатором
Seagate и Ball Aerospace разработают ёмкие накопители для космоса
Производителям памяти стоит прекратить выпуск DDR3, сократить производство DDR4 сосредоточиться на DDR5 — аналитики
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: sandisk, western digital, твердотельный накопитель, внешний, защищённый
sandisk, western digital, твердотельный накопитель, внешний, защищённый
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.