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Материнские платы ASUS на Intel Z790 для Core 13-го поколения отметились в европейских магазинах — от 270 до 1400 евро

Компания ASUS готовится выпустить как минимум девять материнских плат на чипсете Intel Z790, предназначенных для процессоров Core 13-го поколения. Как пишет портал VideoCardz, платы уже стали отмечаться у различных европейских ретейлеров.

Источник изображения: ASUS

Источник изображения: ASUS

В немецком магазине Caseking появилось девять плат ASUS на Z790. Диапазон цен на модели варьируется от €309,90 до €1399,90. Что интересно, самые доступные модели плат серии ASUS Prime для процессоров Core 13-го поколения оказались дешевле, чем модели плат ASUS Prime на чипсете AMD X670 для процессоров Ryzen 7000. Например, версии с поддержкой ОЗУ стандарта DDR4 дешевле примерно на €60, а модели с поддержкой DDR5 дешевле на €20.

Источник изображения: CaseKing

Источник изображения: CaseKing

Со списком моделей и ценами ASUS Z790 в магазине Caseking можно ознакомиться ниже:

  • ASUS ROG Maximus Z790 Extreme — €1399,90;
  • ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi — €699,90;
  • ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi — €629,90;
  • ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi — €629,90;
  • ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 — €429,90;
  • MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4 — €429,90;
  • ASUS TUF Gaming Z790-Plus D4 — €419,90;
  • ASUS Prime Z790-A WiFi — €419,90;
  • GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX — €369,90;
  • ASUS Prime Z790-P WiFi — €349,90;
  • ASUS Prime Z790M-Plus D4 — €309,90.

Примечательно, что флагманская модель ASUS ROG Maximus Z790 Extreme для процессоров Intel Core 13-го поколения оценивается в невероятные €1400, что на 100 евро дороже флагманской платы ASUS AMD X670E Extreme для процессоров Ryzen 7000, которая предлагается тем же ретейлером. В списке пока нет моделей Gene, Hero и Formula. Самая доступная плата формата Mini-ITX, ROG Strix Z790-I, оценивается в €630.

Платы ASUS Z790 также отметились в французском магазине Topachat. Там их стоимость варьируются от 270 до 1370 евро. Весьма вероятно, что ценники в обоих случаях не финальные.

Источник изображения: Topachat

Источник изображения: Topachat

Процессоры Intel Core 13-го поколения, а также материнские платы Intel 700-й серии поступят в продажу 20 октября.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: материнские платы, asus, intel z790, raptor lake
материнские платы, asus, intel z790, raptor lake
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