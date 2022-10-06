Cougar выпустила полуоткрытый корпус Cratus с необычным дизайном Forward-Dynamic

Компания Cougar представила корпус Cratus для построения игровых настольных компьютеров с уникальным внешним видом. Новинка позволяет применять материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX.

Необычный дизайн устройства получил название Forward-Dynamic. Он призван создать динамичный агрессивный облик без ущерба функциональности. Применены четыре панели из закалённого стекла, в том числе изогнутая фронтальная. В лицевой части располагается оригинальная полоса многоцветной подсветки. Внутренние компоненты монтируются под наклоном.

Габариты составляют 283 × 636 × 635 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 2», благодаря чему возможен вертикальный монтаж графического ускорителя. Длина последнего может достигать 460 мм. Есть место для двух накопителей стандарта 3,5 дюйма и трёх устройств на 2,5 дюйма.

Cratus предлагает гибкие возможности по развёртыванию воздушного или жидкостного охлаждения. В частности, допускается монтаж до девяти вентиляторов диаметром 120 мм или до трёх радиаторов, в том числе двух формата 360 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 190 мм. Интерфейсный блок содержит разъём USB Type-C 3.1, четыре порта USB 3.0, аудиогнездо на 3,5 мм.