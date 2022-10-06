3DNews Технологии и рынок IT. Новости блоки питания, адаптеры, источники питан... FSP представила блоки питания Hydro мощн...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

FSP представила блоки питания Hydro мощностью до 1200 Вт с поддержкой PCIe 5.0 и ATX 3.0

Компания FSP Group представила серии блоков питания Hydro G PRO, Hydro PTM PRO, Hydro GT PRO, Hydro PTM X PRO, Hydro Ti PRO и Dagger PRO. Практически все новинки соответствуют стандартам PCIe 5.0 и ATX 3.0. Исключением является модель Dagger PRO для которой заявляется соответствие стандартам PCIe 5.0 и SFX12V V4.0.

Источник изображений: FSP Group

Источник изображений: FSP Group

Серии блоков питания Hydro PTM X PRO и Hydro PTM PRO представлены моделями мощностью 850, 1000 и 1200 Вт. В составе серии Dagger PRO имеется только одна модель мощностью 1000 Вт. В ассортименте серии FSP Hydro G PRO и GT PRO присутствуют модели мощностью 850 и 1000 Вт.

Компания отмечает, что все блоки питания соответствуют стандартам эффективности 80 Plus Gold и Platinum. А модели серии Hydro Ti PRO являются первыми блоками питания стандартов PCIe 5.0 и ATX 3.0, для которых указывается самая высокая эффективность уровня 80 Plus Titanium.

Все представленные FSP модели БП оснащены новым 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR, способным передавать до 600 Вт мощности на графический ускоритель.

Блоки питания серий Hydro Ti PRO и Dagger PRO поступят в продажу в четвёртом квартале этого года. Все остальные уже поступили в продажу. На представленные модели БП производитель даёт от 7 до 10 лет гарантии.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Seasonic представила блоки питания Vertex с мощностью до 1200 Вт и разъёмом 12+4-pin для GeForce RTX 4000
Блок питания SilverStone Hela 850R Platinum с поддержкой PCIe 5.0 и ATX 3.0 обойдётся в $215
FSP выпустила «платиновые» блоки питания Hydro PTM X Pro мощностью до 1000 Вт
Toyota существенно увеличит инвестиции в строительство предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов
Oppo прекратит поставлять зарядки в комплекте с некоторыми смартфонами в следующем году
Учёные показали беспроводную передачу энергии инфракрасным лучом на расстояние до 30 м
Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: блоки питания, fsp, atx 3.0, pci express 5.0
блоки питания, fsp, atx 3.0, pci express 5.0
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 4 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 7 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
В России могут ввести персональную ответственность за утечки данных 14 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 4 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 7 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 8 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.