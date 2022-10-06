FSP представила блоки питания Hydro мощностью до 1200 Вт с поддержкой PCIe 5.0 и ATX 3.0

Компания FSP Group представила серии блоков питания Hydro G PRO, Hydro PTM PRO, Hydro GT PRO, Hydro PTM X PRO, Hydro Ti PRO и Dagger PRO. Практически все новинки соответствуют стандартам PCIe 5.0 и ATX 3.0. Исключением является модель Dagger PRO для которой заявляется соответствие стандартам PCIe 5.0 и SFX12V V4.0.

Серии блоков питания Hydro PTM X PRO и Hydro PTM PRO представлены моделями мощностью 850, 1000 и 1200 Вт. В составе серии Dagger PRO имеется только одна модель мощностью 1000 Вт. В ассортименте серии FSP Hydro G PRO и GT PRO присутствуют модели мощностью 850 и 1000 Вт.

Компания отмечает, что все блоки питания соответствуют стандартам эффективности 80 Plus Gold и Platinum. А модели серии Hydro Ti PRO являются первыми блоками питания стандартов PCIe 5.0 и ATX 3.0, для которых указывается самая высокая эффективность уровня 80 Plus Titanium.

Все представленные FSP модели БП оснащены новым 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR, способным передавать до 600 Вт мощности на графический ускоритель.

Блоки питания серий Hydro Ti PRO и Dagger PRO поступят в продажу в четвёртом квартале этого года. Все остальные уже поступили в продажу. На представленные модели БП производитель даёт от 7 до 10 лет гарантии.