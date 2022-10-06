Компания Google провела сегодня презентацию Made by Google '22, в рамках которой представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также свои дебютные умные часы Pixel Watch. Последняя новинка обладает уникальным дизайном и широкой функциональностью.

Pixel Watch выполнены в довольно компактном 41-мм корпусе из нержавеющей стали и стекла Gorilla Glass 5. Новинка оснащена круглым экраном AMOLED с плотностью пикселей 320 ppi и яркостью до 1000 кд/м2. Примечательно, но Google не уточняет размеры экрана. Отмечается, что он поддерживает функцию Always-On.

В основе Pixel Watch лежит однокристальная платформа Exynos 9110, которую дополняет сопроцессор на базе Cortex M33, отвечающий за эффективный расход энергии в режиме ожидания. По задумке, это должно продлить время автономной работы, но в то же время обеспечить плавность работы и высокую производительность, когда это требуется. Также часы имеют 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт постоянной памяти. Внутри есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.

За автономную работу отвечает батарея на 294 мАч, которая обеспечивает 24 часа работы без подзарядки. Поддерживается также быстрая зарядка: 50 % восполняется всего за 30 минут, а 100 % — за 80 минут. Зарядка беспроводная с магнитным крепление — соответствующий кабель с зарядкой и коннектором USB Type-C поставляется в комплекте.

Производитель отмечает широкие возможности часов для отслеживания показателей организма и физической активности пользователя с помощью датчиком сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других. Имеется масса функций для тренировок, а также пользователи получают подробную статистику по всем измерениям, которые сделают часы. Здесь сказывается то, что Google ранее купила Fitbit, чьи продукты славятся своими возможностями в направлениях фитнеса и отслеживания здоровья. К слову, поддерживается также определение падения пользователя и автоматический вызов экстренной службы.

В качестве программной платформы в Pixel Watch использует систему Google Wear OS 3.5. Таким образом это своего рода эталонные часы с этой платформой, на которые смогут равняться другие производители. Стоит отметить массу разнообразных циферблатов, а также множество полезных функций и приложений вроде Карт, Кошелька и голосового помощника Google Ассистент.

Часы будут продаваться в трёх цветах: чёрном, серебристом и золотом. Google пообещала огромный выбор ремешков, которые позволяет придать часам более классический, или же наоборот более молодёжный внешний вид.

Умные часы Google Pixel Watch доступны в двух версиях. Модель только с Wi-Fi обойдётся в $349,99, тогда как версия ещё и с сотовой связью оценена в $399,99. Предварительные заказы принимаются уже с сегодняшнего дня. Поставки начнутся 13 октября. Вместе с часами пользователь получит три месяца подписки на YouTube Premium и шесть месяцев Fitbit Premium.