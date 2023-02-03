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Японская Rapidus захотела на 2-нм техпроцесс бюджетных денег больше, чем США выделили на всю свою полупроводниковую программу

К прошлой осени американские законодатели всё же приняли так называемый «Закон о чипах», который предполагает субсидирование национальной полупроводниковой отрасли в части строительства новых предприятий на сумму $52 млрд сроком на пять лет. Японский новоиспечённый производитель Rapidus сопоставимых затрат требует только ради освоения выпуска 2-нм продукции на территории Страны восходящего солнца.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Напомним, что основанное крупными японскими корпорациями совместное предприятие Rapidus рассчитывает к 2027 году начать серийный выпуск 2-нм изделий на территории Японии. В качестве технологического донора выступит американская корпорация IBM, но деньги на первых этапах придётся искать у инвесторов и японского государства. Последнее, напомним, довольно долго решалось выделить около $3,5 млрд на строительство предприятия TSMC на западе страны, где будут выпускаться 12-нм и 28-нм изделия для нужд Denso и Sony соответственно. В этом контексте $54 млрд, на которые рассчитывает Rapidus, кажутся неподъёмной для инвесторов суммой.

По информации Reuters, именно такие оценки затрат приводит председатель совета директоров Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi). Он утверждает, что для освоения выпуска 2-нм изделий в Японии компании потребуется около $54 млрд. С местом для строительства своего предприятия Rapidus определится в марте этого года, и оно точно не будет расположено рядом с будущим предприятием TSMC. Восемь корпораций, которые выступили в роли акционеров Rapidus, не торопятся выделять средства на данном этапе, поскольку должны сперва убедиться в жизнеспособности всего проекта. Они будут готовы платить после того, как смогут оценить свойства продукции и производственные планы Rapidus, как заявил представитель СП.

«В прошлом США препятствовали развитию промышленности Японии. Теперь Америка нас поддерживает», — пояснил глава Rapidus. Из $54 млрд, необходимых для реализации проекта, основная часть, по его мнению, будет получена из средств налогоплательщиков.

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Рубрики: Новости Hardware,
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