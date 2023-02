Garmin представила смарт-часы Vivomove Trend с аналоговыми стрелками

Garmin выпустила гибридные смарт-часы Vivomove Trend, сочетающие классический дизайн аналоговых часов с интеллектуальными функциями. Гибридные смарт-часы выполнены в корпусе из армированного полимерного волокна с безелем из нержавеющей стали. Время отображается как на традиционном аналоговом циферблате со стрелками, так и на скрытом монохромном сенсорном ЖК-дисплее.

Электронный дисплей обладает разрешением 254 x 346 пикселей и становится видимым лишь при необходимости. При использовании сенсорного экрана стрелки часов динамически перемещаются, чтобы не затруднять просмотр показателей здоровья, уведомлений и т.д., а после встают в нужное положение обратно.

С помощью Vivomove Trend можно отслеживать частоту сердечных сокращений в течение дня, определять уровень насыщения крови кислородом (SpO2), контролировать уровень стресса и качество сна, а также отслеживать процесс тренировок и женское здоровье. Устройство поддерживает сервис Garmin Pay для оплаты покупок с помощью технологии бесконтактных платежей NFC. А с помощью бесплатного приложения для смартфонов Garmin Connect пользователи смогут просматривать информацию о своём здоровье и физической форме, общаться с друзьями и соревноваться с ними, регистрироваться для участия в соревнованиях и т. д. Vivomove Trend обладают водонепроницаемостью 5 АТМ, что позволяет брать их с собой на тренировки на открытом воздухе в любую погоду.

Продолжительность автономной работы устройства составляет до пяти дней в режиме смарт-часов или до 6 дней при отключении интеллектуальных функций. Для восполнения заряда аккумулятора можно использовать беспроводную зарядку стандарта Qi.

Размеры корпуса Vivomove Trend равны 40,4 × 40,4 × 11,9 мм, вес — 43,3 г. Гибридные часы доступны для предзаказа в четырёх цветах: золотисто-сером (Cream Gold and French Gray), цвета слоновой кости с золотом (Peach Gold and Ivory), чёрном (Slate and Black) и серебристо-сером (Silver and Mist Gray). Цена устройства — $269/£279/€330.