AMD пообещала выпустить новый драйвер для Radeon RX 6000 и более старых видеокарт в течение двух недель

AMD выпустит новую версию драйвера для видеокарт Radeon RX 6000 и более старых в течение двух ближайших недель. Об этом в Twitter сообщил главный архитектор игровых решений компании Фрэнк Азор (Frank Azor).

С момента выхода в продажу видеокарт Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT компания AMD с ноября прошлого года выпустила для них уже три эксклюзивных графических драйвера. В то же время производитель «забыл» о владельцах видеокарт Radeon RX 6000 и более старых поколений и не выпускал для них новые версии драйвера почти два месяца с момента последнего релиза.

В Twitter Азора спросили, планирует ли AMD выпускать универсальную версию графического драйвера для видеокарт на архитектурах RDNA 3 (Radeon RX 7000) и RDNA 2 (Radeon RX 6000). По словам Азора, AMD привержена тому, чтобы сохранить стратегию выпуска унифицированных драйверов.

«Мы работаем над новыми драйверами для 6000-й серии и более старых видеокарт. Планируем релиз в течение двух ближайших недель. Ближе к выпуску поделюсь дополнительной информацией, если возникнут какие-либо проблемы. Спасибо, за ваше терпение», — прокомментировал Азор.

Он так и не объяснил, почему видеокарты Radeon RX 6000 и старше в течение двух месяцев не получали обновлений программного обеспечения. И это с учётом того, что компания ещё недавно хвасталась стабильным и частым графиком выпуска драйвера для своих видеокарт. В 2021 году производитель выпустил больше обновлений графического драйвера, чем NVIDIA.

В настоящий момент последней версией графического драйвера AMD, поддерживающего видеокарты Radeon RX 6000 и старшей, является Radeon Software: Adrenalin Edition 22.11.2.