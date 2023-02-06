Сегодня 06 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Выживание с элементами хоррора Sons of t...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Выживание с элементами хоррора Sons of the Forest променяло полноценный релиз на ранний доступ — разработчики объяснили решение

Разработчики из канадской студии Endnight Games объявили об изменениях в планах на релиз своего кооперативного симулятора выживания с элементами хоррора Sons of the Forest — сиквела The Forest.

Источник изображений: Endnight Games

Источник изображений: Endnight Games

Напомним, Sons of the Forest была анонсирована на The Game Awards 2019 и до недавнего времени — после нескольких переносов — ожидалась к полноценному релизу уже 23 февраля 2023 года.

Последняя задержка обещала быть последней, и Sons of the Forest действительно выйдет 23 февраля, но не вся. Как стало известно, в назначенный день стартует лишь ранний доступ игры в Steam.

«С начала разработки мы прошли долгий путь, и Sons of The Forest выросла в нашу самую крупную и комплексную игру. Мы ещё так много хотим добавить: предметы, механики, геймплейный баланс и так далее», — объяснили авторы.

Вместо того, чтобы идти на очередной перенос, разработчики решили подключить к созданию Sons of the Forest сообщество фанатов, благодаря помощи которого оригинальная The Forest стала для студии «крупным успехом».

На старте в Sons of the Forest будет одиночный режим и мультиплеер на восьмерых человек, сюжет, новая система строительства, крафтинг, арсенал, динамичная смена погоды и времён года. В раннем доступе игра пробудет от 6 до 8 месяцев.

Sons of the Forest пока подтверждена только для ПК (Steam), однако The Forest в своё время вышла и на консолях. По сюжету главный герой прибывает на остров ужасных каннибалов в поисках пропавшего миллиардера.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выживание с элементами хоррора Sons of the Forest не испугает системными требованиями — для комфортной игры хватит i7-8700K и GTX 1080 Ti
Потенциальный прорыв для всего жанра: журналисты раскрыли подробности и показали новые кадры симулятора выживания Sons of the Forest
Релиз симулятора выживания Sons of the Forest снова перенесли, но теперь уже в последний раз
«Идеи, безусловно, есть»: разработчики ремейка Dead Space готовы создать следующую игру серии, но не всё так просто
Bloomberg подтвердил смену движка Halo и рассказал о судьбе сюжетного DLC для Halo Infinite
В раннем доступе Steam вышла Inkulinati — пошаговая стратегия про бои нарисованных чудовищ на страницах средневекового манускрипта
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Ужастик,
Теги: sons of the forest, endnight games, симулятор выживания, хоррор
sons of the forest, endnight games, симулятор выживания, хоррор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22