Выживание с элементами хоррора Sons of the Forest променяло полноценный релиз на ранний доступ — разработчики объяснили решение

Разработчики из канадской студии Endnight Games объявили об изменениях в планах на релиз своего кооперативного симулятора выживания с элементами хоррора Sons of the Forest — сиквела The Forest.

Напомним, Sons of the Forest была анонсирована на The Game Awards 2019 и до недавнего времени — после нескольких переносов — ожидалась к полноценному релизу уже 23 февраля 2023 года.

Последняя задержка обещала быть последней, и Sons of the Forest действительно выйдет 23 февраля, но не вся. Как стало известно, в назначенный день стартует лишь ранний доступ игры в Steam.

«С начала разработки мы прошли долгий путь, и Sons of The Forest выросла в нашу самую крупную и комплексную игру. Мы ещё так много хотим добавить: предметы, механики, геймплейный баланс и так далее», — объяснили авторы.

Вместо того, чтобы идти на очередной перенос, разработчики решили подключить к созданию Sons of the Forest сообщество фанатов, благодаря помощи которого оригинальная The Forest стала для студии «крупным успехом».

На старте в Sons of the Forest будет одиночный режим и мультиплеер на восьмерых человек, сюжет, новая система строительства, крафтинг, арсенал, динамичная смена погоды и времён года. В раннем доступе игра пробудет от 6 до 8 месяцев.

Sons of the Forest пока подтверждена только для ПК (Steam), однако The Forest в своё время вышла и на консолях. По сюжету главный герой прибывает на остров ужасных каннибалов в поисках пропавшего миллиардера.