Сегодня 06 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика В 2022 году российские мобильные операто...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В 2022 году российские мобильные операторы сократили установку базовых станций более чем на 60 %

Из-за дефицита иностранного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei для систем связи в 2022 году российские мобильные операторы более чем на 60 % сократили внедрение новых базовых станций для своих сетей. Как сообщает «Коммерсантъ», запасы комплектующих идут преимущественно на поддержание работоспособности уже имеющейся инфраструктуры. Поддержание качества обеспечивается преимущественно за счёт рефарминга частот и оптимизации управления сетями.

Источник изображения: charlesdeluvio/unsplash.com

Источник изображения: charlesdeluvio/unsplash.com

По данным издания, в результате принятых мер качество связи в итоге снизилось незначительно, но сохранить высокое качество удалось в основном благодаря сокращению трафика. По сведениям агентства Telecom Daily, в 2022 году установлено на 60 % меньше базовых станций, чем в 2021 году, когда число новых установок достигло 82 тыс. станций. Хотя численные показатели у разных аналитических компаний значительно отличаются, по данным Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха», в 2022 году действительно снизилось число установок, а в 2023 году ожидаются дополнительные сокращения. По оценкам MForum Analytics, число установок новых станций упало более чем на 50 %.

Как считает глава Telecom Daily Денис Кусков, темпы строительства новых сетей сократились в первую очередь в отдалённых регионах. Хотя операторы запаслись оборудованием ещё до начала событий на Украине, складские запасы используются только для ремонта вышедшего из строя телекоммуникационного железа. Эксперты утверждают, что подавляющее большинство установленного оборудования приходится на продукцию ушедших с рынка вендоров.

Крупнейшие операторы предпочитают не комментировать информацию. Впрочем, в конце января «МегаФон» заявлял о том, что даже поднял качество связи в 24 регионах благодаря рефармингу.

По информации Дениса Кускова, в 2022 году средняя скорость передачи данных снизилась с 24 Мбит/с до 22 Мбит/с, а к концу текущего или началу следующего года скорость может упасть и ещё на 3‒4 Мбит/с, если число базовых станций не увеличится.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что довольно большой «запас прочности» накоплен сетями отечественных операторов ещё в период пандемии, запасы оборудования на складах есть, а прирост трафика не так велик, как был ещё пять лет назад. Например, по данным Кускова, в прошлом году трафик вырос на 30 %, а вот в 2020 году в разгар пандемии рост составлял 80 %, поэтому ещё есть время для перехода на российское оборудование. В Минцифры заявляют, что государство вводит меры поддержки производителей и операторов связи для обеспечения необходимого количества базовых станций, и операторы поэтапно будут переходить на отечественные решения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские мобильные операторы перешли на отечественную техподдержку
В Индии создали национальную мобильную операционную систему BharOS на замену Android
Российские телевещатели запросили 150 млрд рублей у сотовых операторов за передачу частот под 4G и 5G
Власти США перестанут выдавать компаниям экспортные лицензии на работу с Huawei Technologies
Ноутбуки в России подешевели на 15–30 % — спрос отстал от предложения
Внутри портативной консоли Razer Edge обнаружили маленький вентилятор и испарительную камеру
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика, российская наука и промышленность,
Теги: сети и коммуникации, россия, санкции, мобильная связь, базовая станция
сети и коммуникации, россия, санкции, мобильная связь, базовая станция
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22