В 2022 году российские мобильные операторы сократили установку базовых станций более чем на 60 %

Из-за дефицита иностранного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei для систем связи в 2022 году российские мобильные операторы более чем на 60 % сократили внедрение новых базовых станций для своих сетей. Как сообщает «Коммерсантъ», запасы комплектующих идут преимущественно на поддержание работоспособности уже имеющейся инфраструктуры. Поддержание качества обеспечивается преимущественно за счёт рефарминга частот и оптимизации управления сетями.

По данным издания, в результате принятых мер качество связи в итоге снизилось незначительно, но сохранить высокое качество удалось в основном благодаря сокращению трафика. По сведениям агентства Telecom Daily, в 2022 году установлено на 60 % меньше базовых станций, чем в 2021 году, когда число новых установок достигло 82 тыс. станций. Хотя численные показатели у разных аналитических компаний значительно отличаются, по данным Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха», в 2022 году действительно снизилось число установок, а в 2023 году ожидаются дополнительные сокращения. По оценкам MForum Analytics, число установок новых станций упало более чем на 50 %.

Как считает глава Telecom Daily Денис Кусков, темпы строительства новых сетей сократились в первую очередь в отдалённых регионах. Хотя операторы запаслись оборудованием ещё до начала событий на Украине, складские запасы используются только для ремонта вышедшего из строя телекоммуникационного железа. Эксперты утверждают, что подавляющее большинство установленного оборудования приходится на продукцию ушедших с рынка вендоров.

Крупнейшие операторы предпочитают не комментировать информацию. Впрочем, в конце января «МегаФон» заявлял о том, что даже поднял качество связи в 24 регионах благодаря рефармингу.

По информации Дениса Кускова, в 2022 году средняя скорость передачи данных снизилась с 24 Мбит/с до 22 Мбит/с, а к концу текущего или началу следующего года скорость может упасть и ещё на 3‒4 Мбит/с, если число базовых станций не увеличится.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что довольно большой «запас прочности» накоплен сетями отечественных операторов ещё в период пандемии, запасы оборудования на складах есть, а прирост трафика не так велик, как был ещё пять лет назад. Например, по данным Кускова, в прошлом году трафик вырос на 30 %, а вот в 2020 году в разгар пандемии рост составлял 80 %, поэтому ещё есть время для перехода на российское оборудование. В Минцифры заявляют, что государство вводит меры поддержки производителей и операторов связи для обеспечения необходимого количества базовых станций, и операторы поэтапно будут переходить на отечественные решения.