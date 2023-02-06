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Российская Caviar представила золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за 3,625 млн рублей

Российский бренд Caviar продолжает создавать кастомные версии смартфонов разных производителей. На этот раз широкой публике представили несколько версий флагманского аппарата Samsung Galaxy S23 Ultra. Новые дизайны отличаются обилием дорогих материалов, необычных расцветок и отсылок к шедеврам мирового кинематографа, а одна из версий может похвастаться корпусом из 18-каратного золота с бриллиантами.

Источник изображения: Caviar

Источник изображения: Caviar

Новая коллекция Caviar включает в себя смартфоны, выполненные в стиле арт-деко с отсылками на работы знаменитых творцов, «гангстерские» модели с изображением оружия, а также аппараты в классическом спортивном стиле для любителей гоночных авто. Флагманская версия Galaxy S23 Ultra от Caviar обойдётся в более чем 3,5 млн рублей.

«В этом году Samsung отдал все силы на начинку, выпустив самые технологичные смартфоны на рынке. Я посмотрел Galaxy Unpacked и сразу же позвонил моим ребятам, чтобы принимались за работу. Такой крутой телефон как Ultra достоин золотого исполнения», — рассказал генеральный директор Caviar Сергей Китов.

В сообщении сказано, что художники Caviar используют разные источники вдохновения для реализации своих идей. Например, научно-фантастическая утопия Фрица Ланга была воплощена в дизайне Galaxy S23 Ultra Metropolis с рельефной пластиной из золота, напоминающей очертания футуристического мегаполиса. В дизайнах Galaxy S23 Ultra для женщин повторяются экзотические узоры, заимствованные у природы, а золотые пластины на корпусе моделей Bird of Paradise и Firebird изображают оперение ярких птиц. Более брутальные мужские версии Blade и Skull олицетворяют горячий нрав и дерзкий характер латиноамериканской гангстерской культуры. В корпус этих моделей встроено декоративное оружие, выполненное из титана с золотым покрытием. Спортивная модель Rage дополняется элементами из автомобильного карбона.

Стоимость Samsung Galaxy S23 Ultra от Caviar начинается с 389 тыс. рублей за модель Rage с накопителем на 128 Гбайт, тогда как за флагманский вариант с корпусом из золота придётся заплатить 3 млн 625 тыс. рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: galaxy s23 ultra, samsung, caviar
galaxy s23 ultra, samsung, caviar
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